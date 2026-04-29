Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η πρώτη αναμέτρηση των Play Offs της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

Ο θηριώδης σέντερ τραυματίστηκε σε διεκδίκηση ριμπάουντ, όταν έπεσε στο παρκέ και αμέσως έπιασε το γόνατό του, δείχνοντας να πονά έντονα.

🚨 EDY TAVARES SE MARCHA LESIONADO AL VESTUARIO 🚨 pic.twitter.com/qelyZP7gcf — 7 EN JUEGO (@7enjuego) April 29, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ταβάρες οδηγήθηκε στα αποδυτήρια για περαιτέρω εξετάσεις, με την κατάσταση να προκαλεί «συναγερμό» στη Ρεάλ και στο τεχνικό επιτελείο του προπονητή Σέρτζιο Σκαριόλο.