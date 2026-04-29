Ιδιαίτερη στιγμή εκτυλίχθηκε στο Μπιλμπάο, όπου περίπου 600 φίλοι του ΠΑΟΚ πήραν τις θέσεις τους στις εξέδρες, έπειτα από οργανωμένη πορεία προς το γήπεδο.

Οι οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» έφτασαν στο σημείο τραγουδώντας συνθήματα για την ομάδα τους, δημιουργώντας έντονη ατμόσφαιρα λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό.

Παράλληλα, δεν ξέχασαν τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, τιμώντας τη μνήμη τους με συγκινητικές αναφορές και συμβολικές κινήσεις στις εξέδρες.