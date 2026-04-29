Ένα δολοφονικό κοκτέιλ ναρκωτικών εντοπίστηκε στο αίμα της 19χρονης Μυρτούς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που παρουσίασε το «Live News».

Οι αναλύσεις αποκάλυψαν 2.264 νανογραμμάρια ανά λίτρο κοκαΐνης, ποσότητα εξαιρετικά τοξική, καθώς ακόμη και η μισή μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο. Τα στοιχεία αυτά φωτίζουν τις δραματικές στιγμές πριν από τον θάνατό της.

Κατά τις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αναφέρθηκαν στις ουσίες που κατανάλωσαν εκείνο το βράδυ. Ο 26χρονος αρσιβαρίστας περιέγραψε αναλυτικά ποιοι έκαναν χρήση και σε ποια ποσότητα.

«Την πρώτη φορά η ποσότητα κοκαΐνης που πήρα κόστισε 80 ευρώ και ήταν ένα γραμμάριο. Στη μισή ώρα που παρέμεινα στο δωμάτιο πίναμε ποτό, κάναμε χρήση και οι τρεις και τότε η Μυρτώ και ο 23χρονος επέμεναν να βρω κι άλλο. Από το 2ο γραμμάριο που έφερα, το ήπιε όλο μόνη της σε μία γραμμή. Της είπα να μην το κάνει αυτό».

Ο 23χρονος, από την πλευρά του, αποποιείται τις ευθύνες, υποστηρίζοντας ότι το δεύτερο γραμμάριο κοκαΐνης το κατανάλωσε μόνη της η 19χρονη. Στο αίμα της βρέθηκαν επίσης ίχνη ινδικής κάνναβης και αλκοόλ, 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο.

Αν και η ποσότητα αλκοόλ θεωρείται μικρή, ο συνδυασμός της με τόσο μεγάλη δόση κοκαΐνης δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα για τον οργανισμό της. Η αντίδραση ήταν άμεση και μοιραία.

«Το δεύτερο κομμάτι κοκαΐνης το αγόρασε μόνη της η Μυρτώ και το έκανε και μόνη της. Μου είπε ότι έχει ξανακάνει στο παρελθόν ναρκωτικά. Δεν μας άκουγε που της είπαμε να μην κάνει άλλη χρήση, ήθελε να αγοράσει. Μετά την χρήση 2ου γραμμαρίου μετά από 2–3 λεπτά, ενώ γέλαγε κανονικά προηγουμένως, κάθισε στο κρεβάτι ξαφνικά και άρχισε να παθαίνει σπασμούς», δήλωσε ο 23χρονος.

Το κρίσιμο χρονικό και η καθυστέρηση στη βοήθεια

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης υπογραμμίζει ότι όσο πιο γρήγορα μεταφερθεί ένας ασθενής στο νοσοκομείο, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να σωθεί. Στην περίπτωση της Μυρτούς, όμως, η καθυστέρηση αποδείχθηκε μοιραία.

Η 19χρονη εντοπίστηκε αναίσθητη σε πλατεία, περιμένοντας το ΕΚΑΒ. Οι τρεις φίλοι της, που θα μπορούσαν να τη μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο, φέρονται να προσποιήθηκαν πως δεν τη γνώριζαν και πως την βρήκαν τυχαία στον δρόμο.

Οι συγγενείς της ζητούν δικαίωση και την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον τραγικό θάνατό της.