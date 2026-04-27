Κοκαΐνη, κάναβη και αλκοόλ ανιχνεύθηκαν στη σορό της 19χρονης Μυρτούς, η οποία έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, με τον πατέρα της να δηλώνει στον ΑΝΤ1, ότι «οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες μας».

Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι οι συλληφθέντες έδωσαν ουσίες στο παιδί του, προκειμένου να το καταστήσουν υποχείριό τους. Σύμφωνα με τον πατέρα της Μυρτούς, τουλάχιστον τρεις νεαρές γυναίκες έχουν εμφανιστεί στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας και φέρονται να έχουν αναφέρει, πως στο παρελθόν προσεγγίστηκαν από τα ίδια άτομα, που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης.

Οι γυναίκες αυτές υποστηρίζουν, ότι έζησαν μια παρόμοια ιστορία «παγίδευσης», καθώς όπως λένε, τις πλησίασαν δίνοντάς τους ναρκωτικά με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Μία από τις γυναίκες, μητέρα ενός μικρού παιδιού σήμερα, έχει ήδη μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία από το 2022, υποστηρίζοντας ότι ένας από τους κατηγορούμενους της έβαλε ναρκωτική ουσία στο ποτό και την εκμεταλλεύτηκε.

Οι τρεις νέες περιπτώσεις ωστόσο, αποτελούν διαφορετικά περιστατικά. Ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς προσπαθεί να πείσει τις γυναίκες, να καταθέσουν επίσημα στις αρχές. Μία εξ αυτών φέρεται να είναι κοντά στο να δεχθεί να μιλήσει, ενώ ο πατέρας της 19χρονης απευθύνει έκκληση σε όλες τις γυναίκες που έπεσαν ή παρολίγο να πέσουν θύματα, να βρουν τη δύναμη να προχωρήσουν και να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες για την υπόθεση.