Νέα εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες μητέρες τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο υπεύθυνος παραγωγής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έπειτα από την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια κρίσιμη φάση της ανάκρισης, όπου κάθε στοιχείο εξετάζεται διεξοδικά από τις αρχές.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται το ερώτημα αν υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου πριν από την έκρηξη, όπως διαρροή ή έντονη οσμή αερίου. Ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Χαρμάνης, εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως υποστήριξε, ο εντολέας του βρισκόταν καθημερινά στο εργοστάσιο, όπου εργάζονταν και συγγενικά του πρόσωπα. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, καθιστά απίθανο να είχε αντιληφθεί οποιονδήποτε κίνδυνο χωρίς να αντιδράσει.

«Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν έχει καμία λογική η βασική κατηγορία, δηλαδή ένας άνθρωπος να ξέρει ότι υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί ένα εργοστάσιο και να το αποδέχεται, παρόλο ότι εργάζεται αυτός, τα παιδιά του και περίπου 15 άτομα από την ευρύτερη οικογένειά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο συνήγορος υπεράσπισης.

Προθεσμία για το δεύτερο στέλεχος της εταιρείας

Παράλληλα, το δεύτερο διευθυντικό στέλεχος της Βιολάντα δεν απολογήθηκε, καθώς έλαβε προθεσμία για τις 11 Μαΐου, επικαλούμενο κώλυμα του συνηγόρου του. Και τα δύο στελέχη περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική δικογραφία που εξετάζεται από τον ανακριτή Τρικάλων, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την τραγωδία που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες και η υπόθεση ανοιχτή, με τα επόμενα βήματα της Δικαιοσύνης να αναμένονται καθοριστικά για την απόδοση ευθυνών.