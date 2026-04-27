Το Brent crude εκτοξεύτηκε πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, καθώς οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, ωθώντας μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να κατευθύνουν τους πελάτες τους προς νομίσματα που στηρίζονται στις εξαγωγές ενέργειας, όπως η νορβηγική κορόνα και το αυστραλιανό δολάριο.

Τα συμβόλαια πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές, με το Brent να αγγίζει τα 108,75 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με το Reuters. Η άνοδος επεκτείνει κέρδη σχεδόν 17% σε διάστημα μιας εβδομάδας, με κινητήριες δυνάμεις τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ και την κατάρρευση των διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Warren Patterson, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING, ανέφερε σε ερευνητική του έκθεση ότι «το αδιέξοδο στις συνομιλίες καθιστά την αγορά πιο στενή κάθε μέρα, αναγκάζοντας τις τιμές του πετρελαίου να κινηθούν ανοδικά».

Νομίσματα Ενέργειας σε Ζήτηση

Η παρατεταμένη ανατίμηση του πετρελαίου έχει αναδιαμορφώσει τις αγορές συναλλάγματος, με τα νομίσματα που συνδέονται με την ενέργεια να αναδεικνύονται ως οι κορυφαίοι performers το 2026. Η νορβηγική κορόνα και το αυστραλιανό δολάριο έχουν κερδίσει περίπου 7% από την αρχή του έτους, καθιστώντας τα τα καλύτερα νομίσματα μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών G10. Ο Geoff Yu της BNY επεσήμανε τον Μάρτιο ότι η κορόνα και το αυστραλιανό δολάριο ήταν «αυτή τη στιγμή ευνοούμενα στο G10 ως επενδύσεις συνδεδεμένες με την ενέργεια».

Η Νορβηγία, ως μεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου, έχει επωφεληθεί από τη βελτίωση των όρων εμπορίου, ενώ η σφιχτή νομισματική πολιτική της Norges Bank — που υποκινείται από εκπλήξεις στον πληθωρισμό — έχει ενισχύσει περαιτέρω την κορόνα. Οι αγορές προεξοφλούν πλέον αυξήσεις επιτοκίων αντί για μειώσεις από τη νορβηγική κεντρική τράπεζα, με σχεδόν ίσες πιθανότητες κίνησης τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 4,1% τον Μάρτιο, ωθώντας τα αυστραλιανά επιτοκιακά διαφορικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2017.

Η State Street Global Advisors επεσήμανε ότι το αμερικανικό δολάριο υπήρξε «ο σαφής υπεραποδίδων» κατά τη διάρκεια της κρίσης, στηριζόμενο στην ιδιότητα των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας, αλλά πρόσθεσε ότι η κορόνα και το καναδικό δολάριο έχουν επίσης σημειώσει κέρδη. Η Wealth Management έθεσε στόχο EUR/NOK 12 μηνών στο 11,10, επικαλούμενη τη σύγκλιση της περιοριστικής νομισματικής πολιτικής με τα υψηλά έσοδα από πετρέλαιο.