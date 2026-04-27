Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στην επιβατική κίνηση των αεροδρομίων όλης της χώρας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του αεροπορικού τομέα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συνολική επιβατική κίνηση παρουσίασε άνοδο 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιβατών ανήλθε σε 9.282.984, έναντι 8.624.002 την ίδια περίοδο πέρυσι, καταδεικνύοντας αυξημένη ζήτηση τόσο για εσωτερικά όσο και για διεθνή ταξίδια.

Αντίστοιχα, αυξημένη ήταν και η κίνηση των αεροσκαφών. Το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, σημειώθηκε άνοδος 6,8% στις πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 80.122 πτήσεις, έναντι 75.038 το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα 24 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), όπου καταγράφηκε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τους 769.866 επιβάτες, έναντι 684.405 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο Μάρτιος του 2026 ξεχώρισε ως ο μήνας με τη μεγαλύτερη άνοδο, καθώς η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ΥΠΑ αυξήθηκε κατά 16,8%. Ενδεικτικό της τάσης είναι το αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση επιβατών, της τάξης του 18,8%. Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν 189.317 επιβάτες, έναντι 159.308 τον Μάρτιο του 2025.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη χώρα, ενόψει μάλιστα και της θερινής περιόδου, η οποία φέτος εξελίσσεται με φόντο τις πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.