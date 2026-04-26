Νέα στοιχεία και ερωτήματα προκύπτουν στην υπόθεση της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά την αυτοψία που πραγματοποίησε η ανακρίτρια στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου η 19χρονη έχασε τη ζωή της.

Η αυτοψία στο δωμάτιο 10 έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) και διήρκεσε περίπου μία ώρα και δεκαπέντε λεπτά. Στη διαδικασία συμμετείχαν η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αστυνομικοί και ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, παρά την ενδελεχή έρευνα δεν εντοπίστηκαν κρίσιμα ευρήματα, καθώς ο 23χρονος κατηγορούμενος είχε καθαρίσει τον χώρο πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές, όπως ο ίδιος είχε παραδεχθεί. Ωστόσο, έγινε λεπτομερής καταγραφή της διάταξης του δωματίου, των εισόδων και εξόδων, καθώς και των γειτονικών χώρων.

Άρση τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου

Η ανακρίτρια έχει δώσει εντολή για άρση απορρήτου σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν ζητηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα δεδομένα των κινητών τηλεφώνων, τα οποία εκτιμάται ότι θα αποκαλύψουν τις κινήσεις και τις επαφές του 23χρονου πριν από το περιστατικό. Το βασικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο, είναι τι είπε ο κατηγορούμενος στη Μυρτώ και την έπεισε να μεταβούν στο συγκεκριμένο δωμάτιο.

«Ο 23χρονος ζήλευε τη Μυρτώ»

Πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης αναφέρουn, ότι ο 23χρονος φέρεται να ζήλευε τη Μυρτώ και να την είχε στοχοποιήσει, έπειτα από έναν μικρό καυγά που είχαν λίγες εβδομάδες πριν το περιστατικό. Παράλληλα, προκύπτει ότι ο 23χρονος ήταν εκείνος που γνώριζε τον 66χρονο άνδρα και τον έφερε σε επαφή με τη Μυρτώ, ενώ φέρεται να απέκρυψε την ύπαρξή του από τις αρχές.

Επιπλέον, οι καταθέσεις του παρουσιάζουν αντιφάσεις. Αν και υποστήριξε ότι βρισκόταν μαζί με τη Μυρτώ σε παγκάκι, υλικό από κάμερες τον κατέγραψε να κινείται μόνος του. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα και οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.