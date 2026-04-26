Το Ηράκλειο φοράει τα καλά του και μπαίνει σε γιορτινό κλίμα, καθώς αύριο (27/04) έχει προγραμματιστεί η μεγάλη φιέστα των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Η απόφαση να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις την συγκεκριμένη μέρα, πάρθηκε ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν και οι φίλαθλοι που ταξίδεψαν στον Βόλο και να δώσουν κανονικά το «παρών» στους πανηγυρισμούς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναχώρηση ανοιχτού πούλμαν γύρω στις 18:00 από το Γεντί Κουλέ, με τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιμ του ΟΦΗ αλλά και το τρόπαιο. Από εκεί θα ακολουθήσει πορεία προς το κέντρο της πόλης.

Η διαδρομή θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τις αρχές, όμως αναμένεται να περάσει από κεντρικά σημεία όπως η Πλατεία Ελευθερίας, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να αποθεώσει την ομάδα.

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να ζήσει μία ακόμα ιστορική «ασπρόμαυρη» βραδιά.