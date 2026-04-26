Μια βομβιστική επίθεση σε αυτοκινητόδρομο της Κολομβίας είχε τραγικό απολογισμό τουλάχιστον 19 νεκρούς και 38 σοβαρά τραυματίες, ανάμεσά τους και ανήλικοι. Οι αρχές συνδέουν το αιματηρό περιστατικό με ένοπλες ομάδες ανταρτών που δρουν στη χώρα.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν κατεστραμμένα οχήματα και συντρίμμια διάσπαρτα στον δρόμο της νότιας περιοχής Κάουκα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Το τοπίο θυμίζει πεδίο μάχης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο AFP. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, απέδωσε την επίθεση σε αντάρτες που συνδέονται με διαφωνούντες των Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες του 2016 μεταξύ των FARC και της κυβέρνησης είχαν οδηγήσει σε συμφωνία αφοπλισμού, ωστόσο ορισμένοι μαχητές αρνήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα και σχημάτισαν νέες ομάδες. «Εκείνοι που πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση… είναι τρομοκράτες, φασίστες και έμποροι ναρκωτικών», δήλωσε ο Πέτρο στο X, προσθέτοντας: «Θέλω τους καλύτερους στρατιώτες μας να τους αντιμετωπίσουν».

Ο τοπικός κυβερνήτης της Κάουκα, Οκτάβιο Γκουζμάν, δημοσίευσε βίντεο στο X που δείχνει αναποδογυρισμένα οχήματα και κρατήρες κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, χαρακτηρίζοντας την επίθεση «αδιάκριτη». «Η Κάουκα δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτή τη βαρβαρότητα μόνη της», έγραψε.

🚨 HORROR IN COLOMBIA 7 killed and 17 seriously injured in FARC dissident cylinder bomb attack on a public bus. Huge crater visible on Pan-American Highway, El Túnel, Cajibío, Cauca. Innocent civilians slaughtered. Highway blocked.#Cauca #Colombia #Terrorismo #Atentado https://t.co/MYBljIkkW8 pic.twitter.com/RHKbxFmsgj — Public News X (@PublicNewsX) April 25, 2026

Κύμα βίας πριν τις εκλογές

Σύμφωνα με τον Γκουζμάν, από την Παρασκευή έχουν σημειωθεί και άλλες μικρότερες επιθέσεις στην περιοχή, μεταξύ αυτών και μία εναντίον στρατιωτικής βάσης στην πόλη Κάλι, που προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ο υπουργός Άμυνας, Πέδρο Αρνουλφο Σάντσες, αποκάλυψε ότι ένα λεωφορείο γεμάτο εκρηκτικά δεν πυροδοτήθηκε νωρίτερα την ίδια ημέρα, επισημαίνοντας ότι η επιχείρηση αποδόθηκε σε μέλη καρτέλ ναρκωτικών.

Οι προεδρικές εκλογές της Κολομβίας έχουν προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου, με τη χώρα να βρίσκεται σε κλίμα έντασης. Ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, εφαρμόζει μια αμφιλεγόμενη ειρηνευτική στρατηγική με διάφορες ένοπλες παρατάξεις, που έχει οδηγήσει κατά καιρούς σε προσωρινές εκεχειρίες και μείωση της βίας. Η θητεία του ολοκληρώνεται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Παρά τις προσπάθειες της αριστερής κυβέρνησης για διάλογο, πολλές αποσχισθείσες ομάδες των FARC εξακολουθούν να δρουν σε όλη τη χώρα, έχοντας έντονη εμπλοκή στο εμπόριο ναρκωτικών. Ο αριστερός υποψήφιος Ιβάν Σεπεδα, που υποστηρίζεται από τον Πέτρο, ζητεί ενίσχυση των διαπραγματεύσεων με τους αντάρτες, ενώ οι δεξιοί υποψήφιοι Παλομά Βαλένθια και Αβελάρντο ντε λα Εσπριέλα υπόσχονται αυστηρή καταστολή των εξεγερμένων.