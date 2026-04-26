Έκρηξη αυτοκινήτου σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου έξω από αστυνομικό τμήμα στα περίχωρα του Μπέλφαστ, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας. Σύμφωνα με αξιωματικούς, «δολοφονική πρόθεση και ικανότητα» εξακολουθούν να υφίστανται εντός των παραστρατιωτικών οργανώσεων της περιοχής.

Οι ντετέκτιβ ανέφεραν ότι θεωρούν πως στην επίθεση εμπλέκεται «ο Νέος IRA», ενώ αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που συνδέουν την ενέργεια με προηγούμενες επιθέσεις.

Ο Μπόμπι Σίνγκλετον Υπαρχηγός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI), δήλωσε ότι το αυτοκίνητο που εξερράγη έξω από το αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι είχε υποστεί «αεροπειρατεία». Όπως είπε, ο τρόπος δράσης παρουσιάζει ομοιότητες με την επίθεση στο αστυνομικό τμήμα του Λέργκαν τον Μάρτιο.

Το όχημα καταλήφθηκε γύρω στις 10:50 το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή Τουίνμπρουκ του δυτικού Μπέλφαστ. Ένας μηχανισμός με φιάλη αερίου τοποθετήθηκε στο πορτμπαγκάζ και ο οδηγός, εργαζόμενος σε διανομές, εξαναγκάστηκε να το μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι, στην οδό Κίνγκσγουεϊ, όπου και το εγκατέλειψε.

Οι κάτοικοι της περιοχής, ανάμεσά τους και δύο βρέφη, απομακρύνθηκαν άμεσα από τα σπίτια τους. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε από την έκρηξη, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Δηλώσεις της αστυνομίας και αξιολόγηση της απειλής

Σε συνέντευξη Τύπου στο αρχηγείο της PSNI στο Μπέλφαστ την Κυριακή, ο Σίνγκλετον εξήρε την αντίδραση των αστυνομικών: «Έτρεξαν αμέσως και με θάρρος προς τον κίνδυνο, εκθέτοντας τους εαυτούς τους σε απειλή, και εκκένωσαν κοντινά σπίτια για να προστατεύσουν την κοινότητα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν πρέπει να επαναξιολογηθεί το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στη Βόρεια Ιρλανδία, ο Σίνγκλετον σημείωσε: «Προφανώς ο μηχανισμός στο Λέργκαν δεν είχε λειτουργήσει, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ότι αυτό οφειλόταν μάλλον στην τύχη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Προφανώς η χθεσινή νύχτα μάς υπενθυμίζει τη δολοφονική πρόθεση και ικανότητα που εξακολουθεί να υπάρχει και αναπτύσσεται τακτικά εναντίον των αξιωματικών μας, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να παραμείνουμε σε εγρήγορση».