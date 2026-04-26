Η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγκέντρωση στην Πανόρμου και συνεχίστηκε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής, υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Οι συμμετέχοντες φώναξαν συνθήματα κατά της ακροδεξιάς, ενώ σε κείμενο που διένειμε η «Αντιφασιστική Συνέλευση για το κλείσιμο των γραφείων του Εθνικού Μετώπου», η λειτουργία των συγκεκριμένων γραφείων χαρακτηρίζεται ως «πρόκληση για τον λαό και τη νεολαία της περιοχής». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η οργάνωση αυτή αποτελεί κόμβο για την ανασυγκρότηση ακροδεξιών στοιχείων, υποστηρίζοντας ότι στις τάξεις της συμμετέχουν παλιά στελέχη της Χρυσής Αυγής.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, οι γειτονιές της περιοχής (Γκύζη, Αμπελόκηποι, Πολύγωνο) έχουν «τεράστια αντιφασιστική παρακαταθήκη» που ξεκινά από τις μάχες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη δράση των κατοίκων. Η πορεία ολοκληρώθηκε με τους διαδηλωτές να ζητούν την άμεση απομάκρυνση των γραφείων, τονίζοντας ότι η παρουσία τέτοιων μηχανισμών στις γειτονιές τους δεν θα γίνει ανεκτή.