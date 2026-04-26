Ο χώρος μπροστά από το Πανεπιστήμιο είναι κατάμεστος, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται, με το πλήθος να θυμίζει αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

​March to Gaza Greece: «Σε μια περίοδο γενοκτονίας, απαντάμε συλλογικά»

​Από τη σκηνή της διοργάνωσης, τα μέλη του March to Gaza Greece δίνουν το στίγμα της κινητοποίησης, χρησιμοποιώντας υψηλούς τόνους για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, «σε μια περίοδο που ο πόλεμος επεκτείνεται και η γενοκτονία στη Γάζα συνεχίζεται, απαντάμε συλλογικά», εξηγώντας ότι η αποψινή πρωτοβουλία δεν έχει μόνο πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μια έμπρακτη παρέμβαση υποστήριξης.

​Βασικός στόχος της συναυλίας, σύμφωνα με τους διοργανωτές, είναι η στήριξη της νέας αποστολής του Global Sumud Flotilla, τμήμα της οποίας θα ξεκινήσει και από την Ελλάδα με σκοπό «να σπάσει τον παράνομο και απάνθρωπο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας».

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται παρουσίαση της αποστολής, ενώ στον χώρο γίνονται παρεμβάσεις από ανθρώπους που συμμετείχαν σε προηγούμενους στόλους αλληλεγγύης, καθώς και από συλλογικότητες που τάσσονται στο πλευρό του παλαιστινιακού αγώνα.

​Ένα μεγάλο καλλιτεχνικό «παρών» ενάντια στον πόλεμο

​Η βραδιά ξεκίνησε με μια δυνατή δόση stand-up comedy, όπου οι Δήμητρα Νικητέ, Μελίνα Κόλλια, Σταμάτης Αθανασάκης, Κωσταντής Μπίτσος, Σαββούλα Οικονόμου, Γιώργος Αλεβίζος και Ηλίας Λάτε έδωσαν τον δικό τους παλμό πριν παραδώσουν τη σκυτάλη στο μουσικό μέρος.

​Αυτή την ώρα, οι καλλιτέχνες διαδέχονται ο ένας τον άλλον στη σκηνή, συνοδευόμενοι από μια ορχήστρα που αποτελείται από τους Νίκο Ξύδη, Ανδρέα Αρβανίτη, Νεοκλή Νεοφυτίδη, Ιάσονα Μαυρογεώργο, Αντωνία Τσολάκη και Ηρακλή Παχίδη. Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Το πρόγραμμα πλαισιώνουν επίσης οι Βύρων Τσουράπης, Σταύρος Τσαντές, Θελξιέπεια, Βασίλης Ράλλης, Απόστολος Ρίζος και Ορέστης Ντάντος, ενώ έντονο είναι το στίγμα της hip hop σκηνής με τους Εισβολέα, Βήτα Πεις, Novel 729, Δύο μηδέν δύο μηδέν, ΧΑΡΑ, Scifi-river, Σημάδι, Lyrical Punishment και ΝΙΟ.ΣΤΕ.