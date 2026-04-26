Απίστευτες σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στον αγώνα της Ρεάλ Σαραγόσα με την Ουέσκα, με τον τερματοφύλακα Ανδράδα να χάνει την ψυχραιμία του μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Ο γκολκίπερ της Σαραγόσα, εμφανώς εκτός ελέγχου, φέρεται να χτύπησε στο πρόσωπο τον αρχηγό της Ουέσκα, Πουλίδο, προκαλώντας σοκ στον αγωνιστικό χώρο.
Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς η ένταση του επεισοδίου επισκίασε την αναμέτρηση και αναμένεται να φέρει συνέπειες για τον παίκτη.
Esteban Andrada, hoy arquero del Zaragoza, fue EXPULSADO, SE VOLVIÓ LOCO Y LE PEGÓ UNA PIÑA en la cara al capitán del Huesca.
INSÓLITO TODO. 😳🇦🇷🇪🇸
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 26, 2026