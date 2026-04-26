Ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχαστεί σημειώθηκε στην αναμέτρηση Χάρτμπεργκ – ΛΑΣΚ για τη φάση των ομίλων της Μπουντεσλίγκα Αυστρίας για τον Β’ Όμιλο, με τον Σάσα Κάλαιτζιτς να υπογράφει μία στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας.

Ο επιθετικός της ΛΑΣΚ εκμεταλλεύτηκε την προωθημένη θέση του τερματοφύλακα και δοκίμασε ένα εντυπωσιακό σουτ από τη δική του μισή γραμμή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού.

Το τέρμα αυτό δεν ήταν μόνο εντυπωσιακό, αλλά και καθοριστικό στην άνετη επικράτηση της ομάδας του με 5-1. Το γκολ του Κάλαιτζιτς ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και συγκαταλέγεται στα φαβορί για το γκολ της χρονιάς στην Αυστρία.

Β