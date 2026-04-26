Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για την εποχή κινήθηκε η θερμοκρασία την Κυριακή 26 Απριλίου, αγγίζοντας σχεδόν τους 29 °C. Η μέγιστη τιμή καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Χαλάστρας με 28,8 °C, ενώ ακολούθησαν οι σταθμοί των Δένδρων Τυρνάβου (28,6 °C) και της Αργυρούπολης Δράμας (28,4 °C).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στον χάρτη που δημοσιεύθηκε παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα, όπως καταγράφηκε από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 °C σε 204 από τους 578 ενεργούς σταθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 35%.

Παράλληλα, σε 528 σταθμούς – δηλαδή στο 91% του συνόλου – η θερμοκρασία ανέβηκε πάνω από τους 20 °C. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία υπολογίστηκε στους 23,4 °C, τιμή αισθητά υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά 3,2 °C μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη της 25ης Απριλίου (20,2 °C).

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (27/4) – Πού θα βρέξει

Αίθριος καιρός αναμένεται αύριο, Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, ενώ στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα αγγίξει τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τοπικές προβλέψεις ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείονται μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 23 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Ο καιρός θα βελτιωθεί το βράδυ. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανότητα για μεμονωμένους όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στις Σποράδες και την Εύβοια. Θερμοκρασία από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4 με 6 μποφόρ, οι οποίοι από το απόγευμα στις Κυκλάδες θα ενισχυθούν τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 και το πρωί τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τρίτη 28 Απριλίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Πιθανότητα για τοπικές ομίχλες στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση στη συνέχεια. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026: Νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και κεντρικά, καθώς και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείους 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Παρασκευή 1 Μαΐου 2026: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στα βόρεια και κεντρικά, καθώς και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.