Οι Αρχές των ΗΠΑ εξετάζουν τα γραπτά του φερόμενου δράστη που εισέβαλε οπλισμένος το βράδυ του Σαββάτου σε αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου, όπου βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίοι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης.

Σύμφωνα με το CBS, τα γραπτά βρέθηκαν σε χαρτί μέσα στο ξενοδοχείο και αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, ο ύποπτος φέρεται να είχε δηλώσει ότι ήθελε να στοχεύσει συγκεκριμένα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι ανακριτές εντόπισαν επίσης «αντι-Τραμπ και αντι-χριστιανική ρητορική» στους λογαριασμούς του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CBS. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την προσπάθεια των Αρχών να κατανοήσουν το προφίλ και τα κίνητρά του.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Torrance της Καλιφόρνιας, όπως έχει ταυτοποιηθεί ο ύποπτος, είχε στείλει ορισμένα από τα γραπτά του σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση. Ένα από αυτά τα πρόσωπα ειδοποίησε την αστυνομία. Τα έγγραφα που στάλθηκαν δεν φαίνεται να αναφέρονταν συγκεκριμένα στο «Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου» (White House Correspondents’ Dinner).

Μέλος της οικογένειας του 31χρονου φερόμενου δράστη, το οποίο κατέθεσε στις Αρχές, ανέφερε ότι ο Άλεν έκανε ριζοσπαστικές δηλώσεις και συχνά μιλούσε για ένα σχέδιο με το οποίο θα «διόρθωνε τα προβλήματα του σημερινού κόσμου».

Τα συγγενικά του πρόσωπα είπαν στους ερευνητές ότι ο Άλεν επισκεπτόταν τακτικά σκοπευτήριο, προκειμένου να εξασκείται στη χρήση πυροβόλων όπλων. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο ύποπτος ήταν μέλος μιας ομάδας με την ονομασία «The Wide Awakes» και είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία με τίτλο «No Kings» στην Καλιφόρνια.

«Ένα άτομο πολύ διαταραγμένο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος που συνελήφθη αφότου προσπάθησε να μπει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο. “Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς”, δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο “προφανώς πολύ διαταραγμένο”.

Στην εκδήλωση παρίστατο ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης.

Κόουλ Άλεν: Ο 31χρονος καθηγητής πίσω από την επίθεση

Ο άνδρας που είναι ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ο οποίος κατοικεί στο Τόρανς, προάστιο του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο ένοπλος άνδρας που ακινητοποιήθηκε κοντά στον χώρο του δείπνου όπου είχαν συγκεντρωθεί ο Πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι, όπως ανέφεραν στο CNN δύο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που ταιριάζει με το όνομά του και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας για εξετάσεις και παροχής ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν απάντησε σε τηλεφωνική κλήση προς την C2 αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το California Institute of Technology το 2017 με πτυχίο μηχανικού μηχανικής και πήρε μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills πέρυσι.

Ως φοιτητής στο Caltech, το 2017 εμφανίστηκε σε ένα τοπικό ρεπορτάζ για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Άλεν περιγράφει επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει κυκλοφορήσει ένα indie παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam στην τιμή των 1,99 δολαρίων. Κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία των ομοσπονδιακών εμπορικών σημάτων. Στο LinkedIn του, ο Άλεν έγραψε ότι «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με την προσωρινή ονομασία “First Law”».

Συνελήφθη αφού φέρεται να εισήλθε στο ξενοδοχείο Washington Hilton και κινήθηκε προς την αίθουσα όπου βρίσκονταν περίπου 2.500 καλεσμένοι, ανάμεσά τους ο πρόεδρος και μέλη της κυβέρνησης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο βασικό σημείο ελέγχου ασφαλείας την ώρα που σερβιριζόταν το δείπνο. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε και να κινήθηκε προς την αίθουσα, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Τόνισε επίσης ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για μεμονωμένο δράστη και δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Ο άνδρας που άνοιξε πυρ έξω από την αίθουσα όπου παρετίθετο το δείπνο της Ένωσης των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD), στο οποίο παρευρισκόταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, είπε στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές.

«Πολυάριθμα όπλα»

Λίγο πριν απ’ αυτή την ενημέρωση των δημοσιογράφων, δημοσιοποίησε μέσω του δικτύου του, του Truth Social, εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν έναν άνδρα να ορμά μέσα από την πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, που βρισκόταν στην είσοδο της αίθουσας στην οποία γινόταν η δεξίωση, και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να τραβούν τα όπλα τους.

«Ήταν, κατά κάποιο τρόπο, πολύ ωραίο, αληθινά ωραίο πράγμα να βλέπεις έναν άνδρα να ορμάει σε μια θέση ελέγχου ασφαλείας οπλισμένος με πολλά όπλα και να εξουδετερώνεται από μερικά πολύ θαρραλέα μέλη της Secret Service, τα οποία έδρασαν πολύ γρήγορα», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στην USSS, τη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, μια ελίτ ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής του νόμου που είναι αρμόδια για την προστασία του ίδιου και των μελών της κυβέρνησής του.

Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Μπροστά στο ξενοδοχείο αυτό, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν είχε τραυματισθεί το 1981 από σφαίρα σε μια απόπειρα δολοφονίας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο δράστης συνελήφθη και ότι η εκδήλωση θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών. Ακόμα, ανακοίνωσε ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε κοντινή απόσταση, αλλά θα αναρρώσει πλήρως. Οι αρχές πρόκειται να ερευνήσουν σύντομα την κατοικία του υπόπτου στην Καλιφόρνια.