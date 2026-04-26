Ο Αζαμάτ Χοσόνοβ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης που διεξάγεται στην Αλβανία, επικρατώντας με 2-1 του Νουρόβ από τη Βόρεια Μακεδονία και παίρνοντας το εισιτήριο για τον αγώνα που θα κρίνει την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Έλληνας αθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο, παραμένοντας συνεπής στα μεγάλα ραντεβού και στις διεθνείς διακρίσεις.

Σε λίγη ώρα, ο Χοσονοβ θα επιστρέψει με στόχο να ολοκληρώσει την προσπάθειά του με την κατάκτηση ενός ακόμη μεταλλίου για τα ελληνικά χρώματα.