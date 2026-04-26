Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Βόρεια Εύβοια κινητοποίησε τις αρχές το απόγευμα της Κυριακής (26/4), καθώς υπήρξαν τρεις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00 στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τις Ροβιές με την Ιστιαία, πάνω από το χωριό Βουτά. Το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους οδηγούς, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και των στενών στροφών. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο Ι.Χ. οχήματα, στα οποία επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα.

Από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων της περιοχής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από τη βάση της Ιστιαίας έφθασε στο σημείο και μετέφερε τους τραυματίες σε υγειονομική μονάδα για την παροχή ιατρικής φροντίδας και την εκτίμηση της κατάστασής τους. Παράλληλα, η επέμβαση των σωμάτων ασφαλείας ήταν άμεση και συντονισμένη.

Δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας συνέδραμαν στην επιχείρηση, διασφαλίζοντας τον χώρο από πιθανούς κινδύνους, ενώ περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλαβε τον έλεγχο της κυκλοφορίας. Οι αστυνομικοί ρύθμισαν την κίνηση, καθώς το ατύχημα προκάλεσε προσωρινή συμφόρηση στον επαρχιακό δρόμο.