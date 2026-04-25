Σπάει τα κοντέρ η Νότιγχαμ Φόρεστ στην Πρέμιερ Λιγκ με ιστορικά ρεκόρ στην πιο κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος.

Με τη νίκη τους επί της Σάντερλαντ με το εντυπωσιακό 5-0 στο Στάδιο του Φωτός τα Tricky Trees ανέβηκαν στο πόντιουμ με τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ και ταυτόχρονα σχεδόν εξάλειψαν κάθε πιθανότητα να υποβιβαστούν.

Στα πέντε τελευταία παιχνίδια η Φόρεστ μετρά τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, όσες και το τρένο της Μάντσεστερ Σίτι. Μοναδική ομάδα που έχει πετύχει καλύτερη απόδοση στο ίδιο διάστημα, τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, είναι η Μπράιτον.

Στις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της για την τελική κατάταξη της βαθμολογίας στην Πρέμιερ Λιγκ η Opta δίνει στη Φόρεστ πιθανότητες υποβιβασμού μόλις 0,43%.

Φαβορί για να ακολουθήσει τις Γουλβς και Μπέρνλι στην Τσάμπιονσιπ είναι η Τότεναμ με 60,40% ενώ ακολουθεί η Γουέστ Χαμ με 38,85%.

Το 0-5 στο Στάδιο του Φωτός είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Φόρεστ στην πρώτη κατηγορία μετά το 1-7 επί της Σέφιλντ Γουένζντεϊ τον Απρίλιο του 1995, ενώ για τη Σάντερλαντ αποτελεί ισοφάριση του ρεκόρ των πιο βαριών ηττών της (5+ γκολ) μετά το 1-6 από τη Νιουκάστλ τον Δεκέμβριο του 1955 και την Μπέρμιγχαμ τον Απρίλιο του 1958.

Η Φόρεστ έχει ανεβάσει στροφές στο κόκκινo σημειώνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της σε εκτός έδρας παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. «Ηταν σαν γροθιά στο πρόσωπο», παραδέχτηκε αργότερα ο προπονητής της Σάντερλαντ Ρίτζις Λε Μπρις.

Η αλλαγή της αγωνιστικής ταυτότητας των Tricky Trees πέρασε από σαράντα κύματα τη φετινή σεζόν, αλλά η ηγεσία του κλαμπ είχε το θάρρος να πάρει δύσκολες αποφάσεις στην κρίσιμη στιγμή αφήνοντας κατά μέρος πεσιμισμούς και κριτικές των «ειδικών» που στο τέλος της ημέρας δεν έχουν τίποτε να χάσουν όποια άποψη κι αν καταθέσουν.

Με την άφιξη του Βίτορ Περέιρα στο Σίτι Γκράουντ στα μέσα Φεβρουαρίου κι ενώ είχαν προηγηθεί πειραματισμοί στην ομάδα από τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Αγγελο Ποστέκογλου και Σον Ντάις, η Φόρεστ επέστρεψε σ’ αυτό που γνωρίζει καλά: το επιθετικό ποδόσφαιρο.

Ο πορτογάλος προπονητής ενθάρρυνε τους παίκτες του να αναλάβουν περισσότερα ρίσκα με την μπάλα εγκαταλείποντας τη στείρα προσέγγιση, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα αυστηρότερους πειθαρχικούς κανόνες εκτός γηπέδου.

Ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία της δουλειάς του Περέιρα είναι η επένδυση που έκανε στη σύσφιξη των σχέσεων με τους παίκτες και την ανόρθωση της αυτοπεποίθησής τους που είχε θαφτεί δέκα μέτρα κάτω από τη γη λόγω των προηγούμενων αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η στατιστική δείχνει πως ο Περέιρα ουσιαστικά επανεφηύρε τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές οι Κόκκινοι έχουν πετύχει τόσα γκολ (13) όσα στις προηγούμενες 16!

Επί ημερών του Πορτογάλου η Φόρεστ έχει μέσο όρο 1,92 γκολ ανά αγώνα έναντι μόλις 0,96 πριν την πρόσληψή του.

Αυξήθηκαν επίσης τα ποσοστά δημιουργίας ευκαιριών αλλά και αποτελεσματικότητας κατά 30% και 75% αντίστοιχα. Μια σημαντική λεπτομέρεια της «επανεφεύρεσης» είναι η μείωση των σεντρών από το 18,7 στο 12,9.