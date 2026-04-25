Ο πρώτος αγώνας του ΠΑΟΚ μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής δεν είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Δικέφαλος του Βορρά δίνει ξανά το «παρών» σε τελικό, για έβδομη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2026), έχοντας τέσσερις κατακτήσεις, επίδοση που είχε καταγραφεί μόνο από τη σπουδαία ομάδα της δεκαετίας του ’70 (1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1978), σε μια εποχή μάλιστα με λιγότερες κατακτήσεις (δύο τρόπαια).

Απέναντι στον ΟΦΗ, στο Πανθεσσαλικό, απόψε το βράδυ, ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει το ένατο Κύπελλο της ιστορίας του. Την ίδια ώρα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου στοχεύει στον πέμπτο τίτλο του στον πάγκο των Ασπρόμαυρων, έχοντας ήδη προσθέσει στο παλμαρέ του δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα.

Το δεδομένο είναι πως ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει στον τελικό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στα τρία πιο πρόσφατα παιχνίδια του δεν έχει γευτεί τη νίκη, μετρώντας δύο ήττες και μία ισοπαλία, ενώ πέτυχε μόλις ένα γκολ.

Ετσι, από την κορυφή της βαθμολογίας βρέθηκε στο -8 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, βλέποντας πλέον τη μάχη του πρωταθλήματος να απομακρύνεται αισθητά.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, ο ΠΑΟΚ για να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του φαβορί απέναντι στον ΟΦΗ καλείται να επιστρέψει στα στάνταρ απόδοσης που τον συνόδευαν στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Οι Ασπρόμαυροι είχαν παρουσιάσει για μεγάλο διάστημα ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου, που τους διατηρούσε σε τροχιά τίτλου, ωστόσο αυτή η εικόνα έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πτώση έχουν παίξει οι τραυματισμοί και οι απουσίες βασικών μονάδων του κορμού. Σημαντικό πλήγμα αποτελεί η απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο κρητικός επιθετικός δεν θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του και εκπρόσωπο της γενέτειράς του, καθώς υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο τραυματισμός αυτός τον αφήνει εκτός όχι μόνο από τον τελικό Κυπέλλου, αλλά και από τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν.

Πρόκειται για απώλεια κομβικής σημασίας, καθώς ο Γιακουμάκης είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, με 15 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Αντίθετα, θετικό στοιχείο αποτελεί η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο έμπειρος ακραίος, που οδηγεί την ομάδα στον τομέα της δημιουργίας με 16 ασίστ, προσθέτει ποιότητα και λύσεις στην επιθετική λειτουργία ενόψει του μεγάλου τελικού.

Το μεγάλο ερωτηματικό για τον ΠΑΟΚ ενόψει του τελικού ακούει στο όνομα Σουαλιό Μεϊτέ. Ο γάλλος χαφ, που λειτουργεί ως «μετρονόμος» στη μεσαία γραμμή και αποτέλεσε έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες όσο βρισκόταν σε πλήρη δράση, έχει περιορισμένη συμμετοχή το τελευταίο διάστημα, μετρώντας μόλις τρεις εμφανίσεις και συνολικά 90 λεπτά αγώνα από τις 18 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Αθήνα, ο 30χρονος μέσος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ύστερα από καιρό στην αποστολή, ωστόσο δεν χρησιμοποιήθηκε, παραμένοντας στον πάγκο, με τον Μαντί Καμαρά να προτιμάται κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η επιλογή αυτή αποτυπώνει ότι το επίπεδο αγωνιστικής του ετοιμότητας δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό σημείο. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιδιώκει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ώστε να έχει τον Μεϊτέ διαθέσιμο, ακόμη κι αν δεν βρίσκεται στο ιδανικό επίπεδο ρυθμού.

Ο Γάλλος έχει ανεβάσει ένταση στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα, ωστόσο η παρουσία του στον τελικό παραμένει αμφίβολη, με το ερωτηματικό να παραμένει ανοιχτό μέχρι την τελευταία στιγμή.

Εκτός μάχης έχουν τεθεί οι Ντέγιαν Λόβρεν και Κίριλ Ντεσπόντοφ, με τον κροάτη αμυντικό να έχει χτυπήσει στον αστράγαλό του στη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, ενώ ο Βούλγαρος αναμένεται να κάνει επέμβαση στο μεγάλο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού.

Σε μια κίνηση που δεν τη συνηθίζει, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε τη μετάβαση του ΠΑΟΚ στον Βόλο από την Πέμπτη, με τους Ασπρόμαυρους να προπονούνται στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης και να «στρατοπεδεύουν» στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας από το βράδυ της ίδιας μέρας.