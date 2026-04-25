Eίμαστε χώρα της υπερβολής. Μας αρέσει να εφευρίσκουμε εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Και σπεύδουμε να καταγγείλουμε παρεμβάσεις που πολλές φορές έχουμε μόνο στο μυαλό μας. Κάπως έτσι η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι αναγορεύτηκε τις τελευταίες ημέρες από ορισμένους κύκλους σε ένα είδος δικτάτορα, που δεν σέβεται το πολιτικό και δικαστικό μας σύστημα, ή ακόμη και το Σύνταγμα. Και παρόλο που η ίδια έδωσε τις αναγκαίες διευκρινίσεις, η αμφισβήτησή της όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά παρέσυρε και τους έλληνες εισαγγελείς που συνεργάζονται μαζί της.

Είναι αλήθεια ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σχετικά καινούργιος και ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του είναι ασαφείς. Είναι επίσης αλήθεια ότι η ίδια η Κοβέσι διακρίνεται από έναν αυθορμητισμό που μερικές φορές μπορεί να παρεξηγηθεί. Στην πραγματικότητα, όμως, το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των κρατών – μελών της ΕΕ είναι κοινό: να καταπολεμηθεί η διαφθορά.

Η Εισαγγελία, ως υπερεθνικό όργανο, πιέζει τα κράτη να λύνουν προβλήματα, να υπερβαίνουν εμπόδια και να επιταχύνουν διαδικασίες. Στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα τέτοιο εμπόδιο ήταν η ασυλία των βουλευτών που εμφανίζονται, άμεσα ή έμμεσα, δικαίως ή αδίκως, να εμπλέκονται στις σχετικές δικογραφίες. Στην περίπτωση της τραγωδίας των Τεμπών, μια τέτοια διαδικασία ήταν η προώθηση της Σύμβασης 717.

Η πίεση αυτή δεν συνιστά παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Ούτε θα έπρεπε να οδηγήσει στην παραίτηση του Πρωθυπουργού, όπως ισχυρίστηκε με αντιπολιτευτικό οίστρο ο ηγέτης ενός υπό ίδρυση κόμματος. Οσο για την πολυσυζητημένη ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, οι διαδικασίες είναι δεδομένες, όπως δεδομένο είναι και το δικαίωμα όποιας χώρας τις αμφισβητεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Στο μεταξύ, όμως, οι εισαγγελείς πρέπει να κάνουν απερίσπαστοι τη δουλειά τους. Και η στοχοποίησή τους με προσωπικούς χαρακτηρισμούς είναι όχι μόνο άκομψη, αλλά και εθνικά επιζήμια.

Η Ελλάδα δεν είναι ούτε πιο «καθαρή» ούτε πιο «βρώμικη» από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ξεκαθάρισε η Λάουρα Κοβέσι στους Δελφούς. Η Ελλάδα είναι μια κανονική χώρα. Και ένα υπερήφανο μέλος της Ευρώπης.