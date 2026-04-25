Μήνυμα στήριξης της Ελλάδας σε περίπτωση απειλής κατά της κυριαρχίας της έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται από την Παρασκευή (24.4.26) στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.

Μετά τη συζήτηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών και το επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας, το πρόγραμμα της επίσκεψης συνεχίζεται σήμερα Σάββατο.

Στις 10:00 το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτονται τη φρεγάτα «Κίμων», ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί αναμένεται η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών και οι δηλώσεις των δύο ηγετών.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου θα ολοκληρωθεί με τη μετάβασή του στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα πραγματοποιηθεί το Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Forum στον «Θόλο».

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στο λιμάνι του Πειραιά και αναμένει τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος αναχώρησε πριν λίγο από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» με προορισμό τον Πειραιά.

Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στη φρεγάτα «Κίμων» συνοδευόμενος από τον ΑΓΕΕΘΑ.