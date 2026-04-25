Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 25 Απριλίου 2026, το κόμμα επανέρχεται στο ζήτημα των υποκλοπών και της εμπλοκής της εταιρείας Intellexa, κάνοντας λόγο για σοβαρά ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση, με τίτλο «Υποκλοπές: Όταν η Intellexa διαφημιζόταν ως “one stop shop” για κράτη και πλάσαρε “profiling” των στόχων», αναφέρεται στο πρόσφατο δημοσίευμα του in.gr σχετικά με την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ντίλιαν. Σύμφωνα με το κείμενο, ο Ντίλιαν φέρεται να απειλεί τον πρωθυπουργό ότι θα έχει την τύχη του Νίξον, όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο Watergate.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει ότι, με βάση τα στοιχεία που αποκαλύπτονται καθημερινά, ο κλοιός γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου «στενεύει επικίνδυνα». Παράλληλα, θέτει σειρά ερωτημάτων για τις σχέσεις του Δημοσίου με την εταιρεία.

Μεταξύ άλλων, το κόμμα ζητά να διευκρινιστεί ποια κρατική υπηρεσία αγόρασε υπηρεσίες από το «one stop shop» του κ. Ντίλιαν, ποια είναι η σχέση των απευθείας αναθέσεων εκατομμυρίων ευρώ από το Δημόσιο με την εταιρεία που, όπως αναφέρει, συνδέεται με τους καταδικασμένους για τις υποκλοπές, και ποιος έχει σήμερα στην κατοχή του τα δεδομένα από το «profiling» κρατικών λειτουργών-στόχων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με το ερώτημα αν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σκοπεύει να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πόσο καιρό θα κάνει τον ψόφιο κοριό;»