Νέο κύκλο αντιπαράθεσης αναμένεται να προκαλέσει η νέα δικογραφία που σχηματίζεται για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επεξεργάζεται και άλλη δικογραφία για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις στον Οργανισμό, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει το όνομα πρώην κορυφαίου υπουργού της κυβέρνησης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει γίνει γνωστό πότε η δικογραφία θα είναι έτοιμη για να αποσταλεί στη Βουλή, με αίτημα πάλι για την άρση ασυλίας του.

Όπως πρόσφατα αποκάλυψαν «ΤΑ ΝΕΑ», η νέα δικογραφία που σχηματίζεται για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να περιλαμβάνεται και τα ονόματα 5-6 βουλευτών, από τους οποίους σχεδόν όλοι είναι της ΝΔ.

Πρόκειται για μια νέα σημαντική διάσταση του σκανδάλου που αφορά επίμαχες συνομιλίες (από τις αρχές του 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου) μεταξύ βουλευτών, συνεργατών τους και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίες έχουν ήδη απομαγνητοφωνηθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και επεξεργάζονται από την Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI, προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες να καταλήξουν και αυτές στη Βουλή μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διατάξει και τη σχετική έρευνα.

Πηγές που γνωρίζουν στοιχεία από αυτόν τον τρίτο φάκελο του σκανδάλου επισήμαναν στα «ΝΕΑ» ότι «μπορεί να είναι μικρότερης έκτασης από αυτόν που παραδόθηκε προσφάτως στη Βουλή με ύποπτες συνομιλίες του 2021 και με μικρότερο αριθμό εμπλεκομένων, καθώς είναι σχεδόν οι μισοί, προσδιορίζεται όμως η εμπλοκή πολιτικών με σημαντικά πόστα, τα οποία θα προκαλέσουν μεγαλύτερη εντύπωση στην κοινή γνώμη».