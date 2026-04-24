Οι τρεις συλληφθέντες, μαζί με τον 20χρονο κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευελπίδων. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Οι τρεις φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό μετά τη δολοφονία, με τις Aρχές να εξετάζουν τον ρόλο του καθενός στην προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο 20χρονος ναύτης κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του 27χρονου, με την υπόθεση να αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε ερωτική αντιζηλία που δημιουργήθηκε μεταξύ τους λόγω σχέσης με την ίδια γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εμφανίστηκε μετανιωμένος και απέδωσε το έγκλημα σε μια κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω», φέρεται να είπε.

Από την πλευρά του, ο 18χρονος που ήταν παρών στο περιστατικό υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως ο φίλος του είχε μαζί του μαχαίρι και ότι δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Η ανθρωποκτονία αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία, καθώς ο 27χρονος διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με την κοπέλα, αλλά είχαν χωρίσει πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον χωρισμό και συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί της, ενώ εκείνη στο μεταξύ είχε ξεκινήσει σχέση με τον 20χρονο ναύτη.

Το χρονικό του φονικού

Όπως προκύπτει από την προανάκριση, το μοιραίο βράδυ οι δύο άνδρες έκλεισαν ραντεβού στο πάρκο Ασυρμάτου για να συζητήσουν το θέμα, όπου μετέβησαν με διαφορετικά αυτοκίνητα, ο 27χρονος μόνος του και ο 20χρονος μαζί με τον 18χρονο φίλο του.

Εκεί λογομάχησαν και συνεπλάκησαν και πάνω στον καβγά ο 20χρονος έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε μια φορά τον 27χρονο στην καρδιά, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Μετά το έγκλημα ο 20χρονος και ο 18χρονος συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους και πήγαν σε ένα σπίτι για να ηρεμήσουν, μέχρι ο δράστης να αποφασίσει να παραδοθεί με το δικηγόρο του, μετά και από μεσολάβηση της μητέρας του, καθώς είχε ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομική έρευνα, ενώ συνελήφθησαν και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε – Τραγική φιγούρα η μητέρα του

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του 27χρονου που έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε στην καρδιά, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο νεκροταφείο για να αποχαιρετήσουν τον άτυχο νέο. Τραγική φιγούρα η μητέρα του, η οποία βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη ψυχολογική κατάσταση.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, όλοι μιλούν για ένα παιδί γεμάτο ζωή και χαρά, που είχε πάντα το χαμόγελο στα χείλη και δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν.