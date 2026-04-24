Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συλλήψεις, του 20χρονου δράστη και ακόμη τριών ατόμων για υπόθαλψη. Παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών και το δικαστήριο ανέλαβε την εκδίκαση της υπόθεσης για τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Και οι τρεις φίλοι του 20χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν είναι ύποπτοι φυγής και παραδόθηκαν μόνοι τους στις Αρχές.

Από την άλλη, ο 20χρονος παραμένει στο Ναυτοδικείο και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να ζητήσει προθεσμία ώστε να απολογηθεί.

Σήμερα η κηδεία του 27χρονου

Πολλά αναπάντητα ερωτήματα, αλλά και ο πόνος της οικογένειας του θύματος, γιου ταξιάρχου της Αστυνομίας, συνθέτουν το σκηνικό των εξελίξεων γύρω από το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο.

Σήμερα, η οικογένεια του δολοφονημένου νεαρού τον συνόδευσε στο τελευταίο του ταξίδι και του είπε το τελευταίο «αντίο».

Στην ταράτσα του σπιτιού του 20χρονου βρέθηκε το μαχαίρι

Ο 20χρονος δράστης, που σκότωσε τον 27χρονο, εμφανίζεται πλέον μετανιωμένος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η στρατιωτική Δικαιοσύνη, καθώς υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι έχει «δέσει» την υπόθεση, αφού βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος στην ταράτσα του δράστη, σε κοινόχρηστο χώρο, κρυμμένο σε ηλιακό θερμοσίφωνα.

Στα πρώτα του λόγια εμφανίζεται μετανιωμένος: «Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, ήταν κάτι στιγμιαίο. Ειπώθηκαν λόγια που δεν έπρεπε και ξέφυγε η κατάσταση».

Η γειτονιά μιλά για ένα παιδί «διαμάντι», αναφερόμενη στον γιο του ταξιάρχου, το θύμα της υπόθεσης. Σε φωτογραφίες από την καθημερινότητά του αποτυπώνεται μια ζωή που κόπηκε άδικα. Οι συγγενείς του, απαρηγόρητοι, ζητούν απαντήσεις αλλά και παραδειγματική τιμωρία.

Οι συλλήψεις, το ραντεβού του θανάτου και τα μηνύματα πριν τη δολοφονία

Μαζί με τον δράστη συνελήφθησαν ακόμη ένας 21χρονος και δύο 20χρονες κοπέλες. Η μία φέρεται να είναι η κοπέλα για την οποία κανονίστηκε το ραντεβού που οδήγησε στο φονικό.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε γρήγορα. Το ραντεβού θανάτου φαίνεται πως αποτέλεσε την τελευταία πράξη μιας ιστορίας με παρελθόν, ενώ τα μηνύματα στο κινητό του θύματος κατέδειξαν την ένταση που προηγήθηκε.

Ένα από τα SMS που είχε λάβει το θύμα από τον μετέπειτα δολοφόνο του έγραφε: «Έλα να καθαρίσουμε ένα πράμα…», όπως γράφει το newsit.

Ο 20χρονος δράστης, μαζί με τον 21χρονο φίλο του, συνάντησαν το θύμα στο πάρκο. Ο 27χρονος είχε μεταβεί εκεί με το αυτοκίνητο του πατέρα του, καθώς στη συνέχεια είχε κανονίσει να πάει με φίλο του για φαγητό στο Παλαιό Φάληρο. Οι δύο πλευρές άρχισαν να μιλούν σε έντονο ύφος και λίγα λεπτά αργότερα ξεσπά ο διαπληκτισμός.

Ο 21χρονος φίλος του 20χρονου δράστη φέρεται να κατέθεσε πως η συνάντηση ξέφυγε από τον έλεγχο. Όπως είπε, προσπάθησε να αποτρέψει τα χειρότερα, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Μετά το έγκλημα συνάντησαν τις κοπέλες και αποχώρησαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η κοπέλα τον ρώτησε τι συνέβη όταν τον συνάντησε και εκείνος της είπε πως το θύμα δεν πήγε στο ραντεβού. Στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα και έλεγε: «Θα αυτοκτονήσω».

Πώς έγινε η δολοφονία του 27χρονου – Το ραντεβού του θανάτου

«Ο φίλος μου δεν ήξερε ότι κρατούσα μαχαίρι»

Αν και η περιγραφή περί μιας απλής συνάντησης προκαλεί ερωτήματα, ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα εγείρονται για το πώς εμφανίστηκε το μαχαίρι, καθώς μια απλή συνάντηση δεν εξηγεί γιατί ο δράστης είχε μαζί του το όπλο, εφόσον δεν υπήρχε πρόθεση για κακό.

«Ο φίλος μου δεν ήξερε ότι κρατούσα μαχαίρι. Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη Δικαιοσύνη».

Το ποινικό παρελθόν του 20χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν σε αστυνομικό έλεγχο να φέρει μαχαίρι πάνω του.