Χιλιάδες εργαζόμενοι της Samsung βγήκαν στους δρόμους έξω από το κύριο εργοστάσιο παραγωγής μικροτσίπ της εταιρείας, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τα κέρδη που σχετίζονται με την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 30.000 άτομα συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην Πιεονγκτέκ της Νότιας Κορέας, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σεούλ, ενώ οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ο αριθμός ξεπέρασε τις 39.000.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το συνδικάτο των εργαζομένων της Samsung ζητά να διανεμηθεί το 15% των λειτουργικών κερδών της εταιρείας στους εργαζομένους του τμήματος ημιαγωγών, να καταργηθεί το ανώτατο όριο μπόνους του 50% και να δοθεί αύξηση μισθών 7%. Εάν εγκριθεί αυτό το αίτημα, το συνολικό ποσό θα ανέρχεται σε περίπου 27 δισ. δολάρια (πάνω από 40 τρισ. γουόν), με μέσο όρο άνω των 400.000 δολαρίων ανά εργαζόμενο.

Η διοίκηση της Samsung φέρεται να θεωρεί τις απαιτήσεις υπερβολικές και αντιπρότεινε να διατεθεί το 10% των λειτουργικών κερδών στα μπόνους, αύξηση μισθών 6,2% και επιπλέον παροχές, όπως προνομιακά στεγαστικά δάνεια. Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνίστρια SK hynix έχει ήδη διαθέσει το 10% των ετήσιων λειτουργικών της κερδών για μπόνους απόδοσης και έχει καταργήσει το ανώτατο όριο. Οι εργαζόμενοι της Samsung υποστηρίζουν ότι τα δικά τους μπόνους αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 30% αυτών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι της SK hynix.

Αντιπαράθεση για τα μπόνους και την κυριαρχία στα τσιπ

Αν και η Samsung είχε υποχωρήσει έναντι της εγχώριας ανταγωνίστριας SK hynix στην κυριαρχία των HBM3 τσιπ, έχει πλέον καλύψει τη διαφορά, καθώς έγινε η πρώτη εταιρεία που παρέδωσε την επόμενη γενιά HBM4. «Η εταιρεία μιλά για κρίση κάθε χρόνο», δήλωσε στο Bloomberg ο επικεφαλής του συνδικάτου Choi Seung-ho. «Όμως, μέσα σε αυτές τις κρίσεις, δεν ήταν η διοίκηση που κράτησε τη Samsung Electronics. Ήταν οι εργαζόμενοι – τα μέλη του συνδικάτου – που έκαναν την εταιρεία τον κορυφαίο παγκοσμίως παραγωγό ημιαγωγών, που βελτίωσαν τις διαδικασίες, εργάστηκαν νύχτες και αύξησαν την παραγωγικότητα».

Απειλή γενικής απεργίας και οικονομικές επιπτώσεις

Εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία, το συνδικάτο έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει σε 18ήμερη γενική απεργία από τις 21 Μαΐου. Μια τόσο μαζική κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, με το TradingKey να εκτιμά πιθανές απώλειες ύψους 20,3 δισ. δολαρίων (περίπου 20 τρισ. γουόν).

«Η Samsung θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας γρήγορης συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Bloomberg.