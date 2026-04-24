Oι ισορροπίες καταρρέουν με τρόπο σχεδόν αθόρυβο, αλλά βαθιά εκρηκτικό, στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA, «Η γη της ελιάς».

Η αποκάλυψη για το πλαστό σημείωμα του Ορέστη ανοίγει νέο κύκλο έρευνας και φέρνει την Αλεξάνδρα κοντά σε μια επικίνδυνη αλήθεια.

Η κατάσταση της υγείας της Ασπασίας επιδεινώνεται.

Η Άννα παίρνει μια καθοριστική απόφαση που θα έχει οδυνηρές συνέπειες για την ίδια, καθώς η βία εισβάλλει απροκάλυπτα στη ζωή της.

Η Μαρία δέχεται πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, τον Ζακ.

Αναλυτικά οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τη Δευτέρα 27 έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 23:00:

Επεισόδιο 113 (Δευτέρα 27 Απριλίου)

Η Χριστιάνα, σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του Αντώνη και της Μαρουσώς, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει με την αδελφή της, αλλιώς θα της τα αποκαλύψει όλα. Εκείνος αρνείται και την απειλεί, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη. Η εμμονή του Τζον με τον Μιχάλη συνεχίζεται και η Αθηνά, για να τον αποφύγει, μαζεύει τα πράγματά της και πηγαίνει στη Μαρία. Εκεί, όμως, την περιμένει ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς βρίσκει τη μητέρα της με τον Ζακ (Χάρης Εμμανουήλ), τον νέο της δεσμό. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να πείσει τη Φρύνη ότι αγαπάει μόνο εκείνη, αλλά η Φρύνη επιμένει στον χωρισμό. Την ίδια ώρα, ο Παρασκευάς πασχίζει να ρίξει τη Μυρτώ, η οποία δεν λέει να ξεκολλήσει από τον Κουράκο. Ο Μιχάλης ανακοινώνει στους φίλους του ότι χώρισε με τη Χριστιάνα, ενώ εκείνη περιμένει να την πάρει τηλέφωνο. Η Μαρουσώ προειδοποιεί τον Μανώλη ότι στη Μάνη έχει αποκτήσει εχθρούς και ο Κουράκος προσπαθεί να βρει στοιχεία εις βάρος του. Η Μαργαρίτα φέρνει επιτέλους τον Λεωνίδα (Θωμάς Κινδύνης) στο σπίτι κι η Αναστασία ενθουσιάζεται μαζί του. Η Άννα εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν νιώθει πια ερωτευμένη με τον Ρούσσο. Η Ασπασία μπαίνει στο χειρουργείο κι ο Στάθης με την Κούλα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της. Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι το σημείωμα του Ορέστη ήταν πλαστό κι υποψιάζεται ότι κάποιος τον δολοφόνησε.

Επεισόδιο 114 (Τρίτη 28 Απριλίου)

Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τη Μαρουσώ για το πλαστό σημείωμα κι εκείνη αναλαμβάνει να την αποπροσανατολίσει για να καλύψει τη Χριστιάνα. Η Μαρία δείχνει αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ζακ και η Αθηνά προσπαθεί να τη συνετίσει. Ο Τζον μαθαίνει ότι ο Μιχάλης χώρισε τη Χριστιάνα και φεύγει αμέσως για το Σούνιο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η Αθηνά είναι μόνη εκεί. Η Ισμήνη παλεύει να φέρει κοντά της τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η Άννα χωρίζει τον Ρούσσο κι εκείνος εξοργίζεται. Η κατάσταση της υγείας της Ασπασίας χειροτερεύει, καθώς παρουσιάζει λοίμωξη του αναπνευστικού, και μεταφέρεται στην εντατική. Η Ισμήνη, απελπισμένη, μπαίνει με το ζόρι στο σπίτι της Αριάδνης για να δει το μωρό. Η Ερωφίλη εμφανίζεται στη Μάνη και διεκδικεί μια θέση στη ζωή του Στάθη.

Επεισόδιο 115 (Πέμπτη 30 Απριλίου)

Η Αριάδνη απαιτεί να κάνουν μήνυση στην Ισμήνη για την εισβολή στο σπίτι τους, αλλά ο Κουράκος, πιο διαλλακτικός, προσπαθεί να βρει μια μέση λύση. Ο Στάθης και η Ερωφίλη ζουν τον έρωτά τους κι εκείνη του ανακοινώνει ότι αυτή τη φορά θα χωρίσει οριστικά. Η Κούλα είναι απαρηγόρητη με την εξέλιξη της υγείας της Ασπασίας. Ο Τζον ζητάει, για μία ακόμη φορά, συγγνώμη από την Αθηνά για τη ζήλια του, ενώ ο Ζακ δίνει μονόπετρο στη Μαρία. Η Αμαλία πηγαίνει στην Κρήτη και κάνει μία ευχάριστη έκπληξη στον Μανώλη, αποκαλύπτοντάς του τον έρωτά της για εκείνον. Η Μαργαρίτα προσπαθεί να εισάγει την Αναστασία στον κόσμο της ποίησης, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει τον Λεωνίδα, ο οποίος, ωστόσο, δείχνει να μην ενδιαφέρεται. Ο Ρούσσος εισβάλλει στο σπίτι της Άννας και την κακοποιεί επειδή τον χώρισε. Ο Στέφανος κι η Βασιλική τρέχουν κοντά της και η Άννα υποβάλλει μήνυση. Ο Κωνσταντίνος πείθει τη Φρύνη να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στη σχέση τους. Την ίδια ώρα, ο Στράτος συλλαμβάνει την Ισμήνη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου και την οδηγεί στο κρατητήριο.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA