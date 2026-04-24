Στην συνέντευξη Τύπου πριν τον τελικό του Κυπέλλου μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ο προπονητής του Δικέφαλου του βορρά, Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε για το αν είναι ξεχωριστός ο τελικός για τον ίδιο και για το πως βλέπει την αντίπαλη ομάδα μόλις μία μέρα πριν την σέντρα του τελικού.

Οι δηλώσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου

Για το αν είναι ξεχωριστός τελικός και για την απόδοση του ΠΑΟΚ:

«Το παιχνίδι είναι σημαντικό για εμένα, είναι ιδιαίτερος τελικός. Έτσι, είμαι φτιαγμένος θέλω να κερδίζω, και αν όχι είμαι νεκρός, τουλάχιστον για κάποιες ημέρες. Από πάνω μας πέρασε ένας τυφώνας γεγονότων, θα μπορούσα να πω συνοψίζει τα 100 χρόνια του Δικεφάλου.

Έπρεπε να περάσουμε ένα περίπλοκο πρόγραμμα, με δύσκολα παιχνίδια στο Κύπελλο, στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα, δύσκολες καταστάσεις με τραυματισμούς, κάποιοι από αυτούς ήρθαν από τρελές καταστάσεις.

Οι απώλειες που είχαμε μέσα στη σεζόν, την ιστορία πριν από το παιχνίδι με τη Λιόν, ο θάνατος του παιδιού, πέθανε ο πατέρας μου, ο αδερφός του κ. Σαββίδη, πράγματα που δεν μπορείς να παραβλέψεις. Έχουμε μπροστά μας έναν τελικό, ένα τρόπαιο στο τραπέζι, το να φτάσουμε εδώ και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις, δείξαμε νοοτροπία μαχητή.

Πρέπει να δείξουμε την δική μας δύναμη. Οι τραυματισμοί μας οδήγησαν σε διαφορετικό μοτίβο, οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν τον Ιανουάριο αντί να βρίσκονται στη διαδικασία της ένταξής τους, έγιναν βασικοί, ήταν κάτι που περιέπλεξε τα πράγματα.

Δεν παίζουμε μόνο για εμάς, παίζουμε για ανθρώπους που παίρνουν χαρά από εμάς, θέλουμε να τους δείξουμε το ποδόσφαιρο που δείξαμε κάποιες φορές στη σεζόν. Είμαστε εδώ όλοι εδώ και θεωρούμε το Κύπελλο ιδιαίτερο».

Για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια και τον εορτασμό του αιώνας αιώνα την περασμένη Δευτέρα (20/04):

«Δεν συμμετείχαμε σε αυτές τις γιορτές, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Ό,τι είδαμε ήταν απίστευτο και ακόμη μία φορά δείχνει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, μία ιστορία γεμάτη δυσκολίες, δύσκολες μάχες, χαρά, αντιδράσεις και είναι αυτό το αίσθημα που έχω για μία μεγάλη οικογένεια.

Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι για πολλούς λόγους, έχουμε την εμπειρία από διαχείριση δύσκολων παιχνιδιών. Να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας, δεν είναι εύκολο να παίζεις κόντρα στον ΠΑΟΚ, ακόμη κι αν δεν είναι σε κορυφαία κατάσταση. Να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας και την αποφασιστικότητά μας για την κατάκτηση του τροπαίου».

Για την ομάδα του ΟΦΗ:

«Ο ΟΦΗ είναι σε καλή κατάσταση, είναι μία ομάδα που έχει αυτοπεποίθηση το τελευταίο διάστημα, έχει καλά αποτελέσματα, υπάρχει η δουλειά του προπονητή και των παικτών του. Αξίζει όλον τον σεβασμό από τον κόσμο, αλλά και από εμάς».

Για το πού εστιάζει την προσοχή του στον αντίπαλο:

«Μίλησα ήδη πολύ. Έχω σεβασμό στον αντίπαλο και στην ομάδα. Είναι προετοιμασμένη, έχει ποιοτικούς παίκτες, όπως και εμείς, πρέπει να είναι περήφανος για τους παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν κατάσταση”.

Για το timing του τελικού και εάν ήταν καλύτερο να γίνονταν το παιχνίδι μετά τη λήξη της σεζόν στο πρωτάθλημα: “Η απόφαση ελήφθη τον Αύγουστο, μένει να μπούμε να παίξουμε τον τελικό, όπως έχει οριστεί».

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μίλησε επίσης και ο αρχηγός της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, για το αν υπάρχει άγχος και για το αν ο ίδιος είναι έτοιμος για τον τελικό μετά τον τραυματισμό του.

Οι δηλώσεις του Ζίβκοβιτς

Για το αν είναι για εκείνον σημαντικός ο τελικός, δεδομένου ότι έχει κερδίσει ξανά το τρόπαιο και έχει κατακτήσει μεγαλύτερους τίτλους με τον ΠΑΟΚ:

«Φυσικά, είναι σημαντικός για εμένα, τον σύλλογο και τους οπαδούς. Θα κάνουμε τα πάντα γιατί ξέρουμε τι περάσαμε φέτος και θεωρούμε αυτό το τρόπαιο σημαντικό».

Για το πώς είναι ενόψει του τελικού, καθώς το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισε τραυματισμό και επέστρεψε κόντρα στην ΑΕΚ για περίπου μισή ώρα:

«Ήταν δύσκολη περίοδος για εμένα, αλλά την ξεπέρασα, είμαι εδώ, νιώθω έτοιμος. Όπως κάθε ποδοσφαιριστής μέσα στη σεζόν, έτσι και εγώ είχα μία άτυχη στιγμή. Πήρα κάποια λεπτά στο προηγούμενο ματς και νιώθω έτοιμος».

Για το αν υπάρχει άγχος ή ανυπομονησία:

«Το πρώτο που πρέπει να ελέγξεις είναι το συναίσθημά σου, πρέπει να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος για να μπορέσουμε να αποδώσουμε».