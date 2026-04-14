Η οικογένεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέφρασε δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι τη στήριξαν μετά την απώλειά του, μέσω γραπτής δήλωσης στα ρουμανικά ΜΜΕ.

Με συγκινητικά λόγια, ευχαρίστησε τον κόσμο στη Ρουμανία για τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη που έδειξε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, τονίζοντας πως δεν ένιωσαν ποτέ μόνοι.

«Η οικογένεια Λουτσέσκου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες που φρόντισαν ή συνέβαλαν με υψηλή υπευθυνότητα, αυστηρότητα και σεβασμό στην τελετή αποχαιρετισμού του Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Χωρίς την υποστήριξή τους, δεν θα μπορούσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη του όπως θα έπρεπε», αναφέρει και προσθέτει:

«Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης αντιπροσώπευαν μια ουσιαστική υποστήριξη για την οικογένεια και μια γνήσια έκφραση σεβασμού για όλα όσα σήμαινε ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Εμείς – η Έλενα Λουτσέσκου, ο Ράζβαν Λουτσέσκου και ολόκληρη η οικογένεια – εκφράζουμε την πλήρη εκτίμησή μας για τον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν όλοι αυτοί οι φορείς και οι ομάδες, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή μιας αξιοπρεπούς τελετής, σύμφωνα με την προσωπικότητα και την εξαιρετική πορεία του αγαπητού μας Μίρτσεα Λουτσέσκου.

Καθ’ όλη αυτή την περίοδο, νιώσαμε κάτι που δεν φανταζόμασταν δυνατό εν μέσω τέτοιου πόνου: ότι δεν ήμασταν μόνοι. Πράγματι, δεν ήμασταν μόνοι ούτε στιγμή. Από τη στιγμή που μάθαμε για την κατάσταση της υγείας του μέχρι και μετά την κηδεία, ένα κύμα πνευματικής ζεστασιάς ξεχύθηκε προς το μέρος μας: μηνύματα, σκέψεις και χειρονομίες που μας κράτησαν στα πόδια μας. Θα τον κουβαλάμε πάντα στις καρδιές μας. Ξέρουμε ότι κι εσείς θα τον έχετε.

Με βαθιά ευγνωμοσύνη,

Η οικογένεια Λουτσέσκου», αναφέρει…