Ο Σερ Μικ Τζάγκερ, frontman των Rolling Stones, παραδέχεται ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις στη μουσική, ωστόσο θεωρεί λάθος να επιχειρεί κάποιος να μιμείται παροδικές τάσεις, καθώς αυτές εξαφανίζονται γρήγορα.

Οι Rolling Stones, ένα από τα εμβληματικότερα ροκ συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, ιδρύθηκαν το 1962 από τον Τζάγκερ μαζί με τους Κιθ Ρίτσαρντς, Μπράιαν Τζόουνς, Μπιλ Γουάιμαν και τον αείμνηστο Τσάρλι Γουάτς. Το συγκρότημα έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, με οκτώ singles και δεκατέσσερα άλμπουμ να σκαρφαλώνουν στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ, ενώ συνεχίζει να δημιουργεί νέα μουσική για έξι δεκαετίες.

Σε συνέντευξή του στο BBC Radio 2, στην εκπομπή Tracks Of My Years, όπου συμμετείχε μαζί με τον κιθαρίστα Ρόνι Γουντ, ο Τζάγκερ μίλησε για το πώς οι Stones παραμένουν επίκαιροι. Όπως είπε, η μουσική τους αντλεί από πολλές πηγές: μπλουζ, σόουλ, κάντρι, ακόμα και ελισαβετιανές επιρροές. «Πάντα λένε ότι οι Stones είναι ένα ροκ συγκρότημα. Όταν ακούς το Hackney Diamonds ή τον δίσκο μας Foreign Tongues, πώς μπορείς να πεις ότι είναι καθαρόαιμο ροκ; Δεν υπάρχουν πολλά τραγούδια που είναι έτσι. Ίσως δύο ή τρία» , σημείωσε.

Ο διάσημος τραγουδιστής τόνισε ότι γνωρίζει καλά τι συμβαίνει γύρω του, χωρίς όμως να είναι εθισμένος στη μόδα. «Έχω πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω μου. Δεν είμαι εθισμένος σε αυτό και δεν περνάω όλη μου τη μέρα ακούγοντας, αλλά είναι σαν να γνωρίζω τι αυτοκίνητα κυκλοφορούν στο δρόμο. Γνωρίζω τι μουσική παίζεται. Έχω στιγμές κατά τις οποίες ακούω ποπ μουσική για δύο εβδομάδες και μετά λέω “Εντάξει, τέλειωσα”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσθέτει ότι προτιμά να ακούει μουσική από διαφορετικές εποχές και είδη, εκπαιδεύοντας τον εαυτό του στην ποικιλομορφία.

Κλείνοντας, εξήγησε γιατί αποφεύγει να αντιγράφει τις τάσεις: «Μέχρι να ηχογραφήσουμε μία τάση, εκείνη έχει ήδη εξαφανιστεί. Θα ήταν λάθος να την ακολουθήσουμε στα τυφλά».