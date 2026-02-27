Εκπρόσωπος των Rolling Stones αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του παραγωγού του ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ότι το θρυλικό ροκ συγκρότημα ενέκρινε προσωπικά τη χρήση του τραγουδιού «Gimme Shelter» στην ταινία.

Η ταινία «Melania», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο από τα στούντιο Amazon MGM, παρακολουθεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ τις εβδομάδες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ. Το ντοκιμαντέρ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πολιτισμικές συζητήσεις γύρω από τη θεματολογία και τις καλλιτεχνικές επιλογές του.

Η παραγωγή δέχθηκε αυστηρή κριτική από ειδικούς, ενώ προκάλεσε αντιπαράθεση όταν ο μουσικός των Radiohead, Τζόνι Γκρίνγουντ, και ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον καταδίκασαν τη χρήση της μουσικής επένδυσης από την ταινία «Phantom Thread» (2017), την οποία είχε συνθέσει ο Γκρίνγουντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, πηγή κοντά στον Μικ Τζάγκερ διέψευσε τον ισχυρισμό του παραγωγού Μαρκ Μπέκμαν ότι υπήρξε στενή συνεργασία με τον τραγουδιστή σχετικά με τη χρήση της μουσικής των Stones. Ο Μπέκμαν είχε δηλώσει στο Variety πως «συνεργαστήκαμε πολύ στενά μαζί τους σε αυτό» και ότι ο Τζάγκερ «είχε πράγματι εμπλακεί» και «μας έδωσε την ευλογία του».

Ο ίδιος παραγωγός πρόσθεσε ότι η ομάδα του κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο, υπογραμμίζοντας πως «δεν είναι πολιτική – είναι απλώς μια ιστορία για μια γυναίκα που από πολίτης επιστρέφει στον Λευκό Οίκο». Όπως είπε, «η ταινία είναι ωραία, ο Μπρετ (Ράτνερ) κάνει ωραία δουλειά και η Μελάνια Τραμπ είναι συγκεντρωμένη. Τους το δείξαμε και εντυπωσιάστηκαν».

Ωστόσο, εκπρόσωπος των Rolling Stones δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian ότι η συμφωνία για τη χρήση του «Gimme Shelter» έγινε αποκλειστικά μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων της δισκογραφικής εταιρείας ABKCO και των παραγωγών της ταινίας, χωρίς καμία συμμετοχή του συγκροτήματος.

Ο Μπέκμαν ανέφερε ακόμη στη συνέντευξή του στο Variety ότι υπήρχε ένα «όμορφο τραγούδι» των Guns N’ Roses που οι δημιουργοί ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, αλλά το συγκρότημα δεν κατέληξε σε συμφωνία για την άδεια, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η συνεργασία.