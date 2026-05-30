Ο Δημήτρης Μάζης μίλησε μετά τον τρίτο τελικό της Water Polo League Ανδρών, όπου ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό, στεκόμενος κυρίως στην προσπάθεια των παικτών του.

Ο προπονητής των «πράσινων» απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς τη διαιτησία, αλλά εξέφρασε απορίες για συγκεκριμένες φάσεις, κρατώντας τη μαχητικότητα και την ψυχή που έδειξε η ομάδα του.

Με φόντο την πορεία σε Ευρώπη, Κύπελλο και πρωτάθλημα, ο Μάζης τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει και πως τα πράγματα για το τμήμα θα γίνονται όλο και καλύτερα.