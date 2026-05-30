Η μία έκπληξη διαδέχεται την άλλη στο φετινό Roland Garros. Μετά τον αποκλεισμό –σοκ του Σίνερ από τον Χουάν Μάνουελ Τσερούντολο, ήρθε να προστεθεί και αυτός του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Φονσέκα σε ένα επικό ματς 4ωρών και 57λεπτών κατάφερε να γυρίσει το ματς από 0-2 σε 3-2 και να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας του απέναντι στον Σέρβο θρύλο του τένις.

Με την απουσία του Αλκαράθ και τους αποκλεισμούς τον Τζόκοβιτς και Σίνερ αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι κάποιος από τους εναπομείναντες τενίστες θα κατακτήσει για πρώτη φορά στην καριέρα του ένα Grand Slam και θα γίνει ο νέος βασιλιάς στο χώμα.

Οι δύο εξαιρέσεις

Για να βρούμε πότε ήταν η προηγούμενη και μοναδική φορά που ο Τζόκοβιτς ηττήθηκε σε Grand Slam, ενώ είχε το προβάδισμα με 2-0 χρειάζεται να ανατρέξουμε στο 2010. Η διοργάνωση πάλι η ίδια, το Γαλλικό Όπεν, όταν τότε Σέρβος αντιμετώπιζε τον Γιούργκεν Μέλτσερ στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο αθλητής από την Αυστρία έφερε τον αγώνα ανάποδα, κατακτώντας τα επόμενα τρία σετ.

Ο επόμενος που το κατάφερε είναι ο Ζοάο Φονσέκα και έγινε ο δεύτερος σε 281 περιπτώσεις. Τα νούμερα «μιλάνε» από μόνα τους.

Στα… χνάρια του Ναδάλ

Ο τεράστιος Ράφαελ Ναδάλ, που μετράει 14 κατακτήσεις στο Roland Garros και έχει συνδέσει το όνομα του, όσο κανένας άλλος με τη διοργάνωση, ήταν ο μοναδικός τενίστας που σε ηλικία κάτω των 20 ετών κέρδισε τον Τζόκοβιτς σε Grand Slam. Πιο συγκεκριμένα, η αναμέτρηση ήταν μεταξύ των δύο για τα προημιτελικά του Γαλλικού Όπεν το 2006, όπου ο Σέρβος δεν κατέβηκε να αγωνιστεί.

📊 Pour la 1re fois de sa carrière, Novak Djokovic 🇷🇸 s’est incliné en Grand Chelem face à un joueur âgé de moins de 20 ans : ▪️ US Open 2005 vs Monfils ✅ ▪️ Roland-Garros 2006 vs Monfils ✅ ▪️ US Open 2006 vs Young ✅ ▪️ Roland-Garros 2007 vs Giraldo ✅ ▪️ US Open 2007 vs Del… pic.twitter.com/HinfLbbjzV — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 29, 2026

Ο Ισπανός, που όταν είχε ξεκινήσει το τουρνουά ήταν 19χρονών και 360ημερών πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά και τελικά έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Ο Φονσέκα έγινε ο επόμενος έφηβος, που επικρατεί έναντι του «Νόλε». Θα μπορέσει ο 19χρόνος Βραζιλιάνος να επαναλάβει αντίστοιχο θρίαμβο και να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής;

Τι συνδέει τον Φονσέκα με τον Φέντερερ

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Τζόκοβιτς και τον Φονσέκα συνδέεται με μια όμορφη ιστορία από έναν αγώνα που διεξήχθη πριν από 25 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ο τότε 20χρόνος Ρότζερ Φέντερερ είχε επικρατήσει με 3-2 του Πιτ Σάμπρας, ο οποίος αποτελούσε ο είδωλο για τον Ελβετό. Παρόμοια περίπτωση είναι και για τον Φονσέκα, που έχει ως πρότυπο τον «Νόλε». Μάλιστα το σκορ στο πέμπτο σετ ήταν το ίδιο (7-5).

2001 Wimbledon: 19-year-old Roger Federer defeats Pete Sampras, his idol and the GOAT, 7-5 in the fifth set 2026 Roland-Garros: 19-year-old Joao Fonseca defeats Novak Djokovic, his idol and the GOAT, 7-5 in the fifth set — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 29, 2026

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά στη διοργάνωση που ο Φονσέκα επιστρέφει από το 0-2 εις βάρος του. Στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, ο Βραζιλιάνος έκανε παρόμοια ανατροπή στον Κροάτη Ντίνο Πρίζμιτς.

Τα δύο μεγάλα ανερχόμενα αστέρια που εντυπωσιάζουν στα court της Γαλλίας είναι Μοΐς Κουαμέ και ο Ζοάο Φονσέκα. Οι δύο έφηβοι έχουν καταφέρει να αποκλείσουν να αποκλείσουν κατόχους Grand Slam στο ίδιο τουρνουά. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί από το Γαλλικό Όπεν του 1991 και τους Φαμπρίς Σαντόρο και Μίκαελ Τσανγκ.

1991 – Multiple teenagers (Moise Kouame and Joao Fonseca) have defeated Grand Slam champions at a single Grand Slam event for the first time since Roland Garros in 1991 (Michael Chang and Fabrice Santoro). Announcements.#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/syxwfVgbIw — OptaAce (@OptaAce) May 29, 2026

Με τα μεγάλα ονόματα να έχουν αποκλειστεί από την συνέχεια του Roland Garros ο δρόμος για να «γράψει» ιστορία κάποιος τενίστας είναι.. ορθάνοιχτος. Θα είναι άραγε ο Φονσέκα αυτός που θα τα καταφέρει; Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν χωράνε προβλέψεις.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος