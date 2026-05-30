Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, ενισχύοντας το ενδεχόμενο η υπόθεση να μην αφορά τροχαίο δυστύχημα, αλλά πιθανή εγκληματική ενέργεια.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα, σε συνδυασμό με τις αποκαλύψεις της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», φαίνεται να ανατρέπουν τα αρχικά δεδομένα της υπόθεσης, οδηγώντας τις Αρχές σε νέα κατεύθυνση ερευνών. Την προανάκριση έχει αναλάβει πλέον η Ασφάλεια Ηρακλείου.

Η υπόθεση είχε αρχικά καταγραφεί ως δυστύχημα με δίκυκλο, ωστόσο τα ευρήματα των ειδικών, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και κρίσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ιατροδικαστικό πόρισμα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 49χρονος έχασε τη ζωή του.

Ο γαμπρός του Αλέξανδρου Δασκαλάκη μίλησε στο «Τούνελ» για τις συνθήκες του αιφνίδιου θανάτου του 49χρονου, εκφράζοντας από την πρώτη στιγμή αμφιβολίες για την εκδοχή του ατυχήματος και επιμένοντας ότι πίσω από την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια.

Πρόκειται για τον Μανώλη Προβιδάκη, ο οποίος περιέγραψε πως ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός άνθρωπος και δεν πίστεψε ποτέ ότι τραυματίστηκε από πτώση. «Από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψα πως χτύπησε στο δοκάρι, ούτε ότι έπεσε απλώς με το μηχανάκι του», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ξεκίνησε προσωπική έρευνα για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μία ημέρα πριν από την επίθεση, είχαν βρεθεί μαζί στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε παρκάρει δίπλα στην αποθήκη του σπιτιού. «Το είχα αφήσει τόσο κοντά στο δοκάρι, που δεν χωρούσε να περάσει άνθρωπος από εκείνο το σημείο», είπε, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το στοιχείο τον οδήγησε να ζητήσει από την πρώτη ημέρα τα ρούχα του θύματος από το χειρουργείο.

Στη συνέχεια, ο Μανώλης Προβιδάκης περιέγραψε πως ο Αλέξανδρος είχε παραγγείλει έναν καφέ και ένα τοστ από το καφενείο του χωριού για να τα πάει στον εργάτη του. «Η κάμερα τον καταγράφει να φτάνει στο καφενείο στις 11:22 και να φεύγει στις 11:25, όμως δεν έφτασε ποτέ στο χωράφι», σημείωσε. Όπως είπε, λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε στον δρόμο η σακούλα με το τοστ, σκισμένη και μισοφαγωμένη, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες του.

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι χτυπήθηκε ενώ ήταν πάνω στο μηχανάκι»

Ο γαμπρός του θύματος εκτίμησε ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης δέχθηκε χτύπημα όσο οδηγούσε τη μηχανή του. «Το μηχανάκι έπεσε αριστερά και εκείνος δεξιά. Δεν είχε εκδορές στα χέρια ή στα γόνατα, ενώ τα θανατηφόρα τραύματα εντοπίζονταν στο πίσω μέρος του κεφαλιού», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα δεν συνάδουν με τροχαίο ατύχημα.

Όπως ανέφερε, ενημέρωσε προφορικά το τοπικό αστυνομικό τμήμα χωρίς να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και έτσι ξεκίνησε μόνος του να συλλέγει στοιχεία. «Βρήκα τον εργάτη, την ιδιοκτήτρια του καφέ και έναν φίλο του πρώην αστυνομικό που επιβεβαίωσαν τις σκέψεις μου», σημείωσε.

«Συντριπτικά τα κατάγματα στο κεφάλι από τα χτυπήματα»

Ο Μανώλης Προβιδάκης αποκάλυψε ότι έστειλε σειρά από emails σε αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ώστε να καταγραφούν επίσημα οι καταγγελίες του. Η υπόθεση τελικά ανατέθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, γεγονός που, όπως είπε, έφερε ανακούφιση στην οικογένεια, καθώς οι αξιωματικοί θεωρούνται ιδιαίτερα έμπειροι.

Επικαλέστηκε την ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος έφερε πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου, προερχόμενα από χτυπήματα με αντικείμενο. «Τα τραύματα αυτά δεν συνάδουν με πτώση», τόνισε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δολοφονικής ενέργειας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι ο Αλέξανδρος ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του χωριού και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. «Ολόκληρο το χωριό πενθεί για τον χαμό του. Είχε κάποιες προστριβές με κτηνοτρόφους, αλλά τίποτα που να δείχνει άμεση απειλή», ανέφερε.

«Αυτό που μου προκαλεί τεράστια εντύπωση…»

Ο γαμπρός του θύματος υποστήριξε ότι το χτύπημα ίσως δόθηκε ως «προειδοποίηση», χωρίς πρόθεση να προκληθεί θάνατος. «Με τόσο σοβαρά κατάγματα, μου κάνει εντύπωση πώς κατάφερε να σηκωθεί και να επιστρέψει στο σπίτι του», είπε, επικαλούμενος γιατρούς που του εξήγησαν πως ένα άτομο μπορεί να διατηρήσει τις αισθήσεις του για λίγο διάστημα μετά από τέτοιο τραυματισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αλέξανδρος είπε στη σύζυγό του ότι πονούσε πολύ και ζήτησε να καλέσει έναν φίλο του για να του μιλήσει για όσα συνέβησαν, όμως έχασε τις αισθήσεις του πριν προλάβει να εξηγήσει. «Αν είχε πέσει με το μηχανάκι, θα το είχε πει αμέσως», κατέληξε.

Ειδικοί αμφισβητούν το σενάριο του τροχαίου

Ο δικαστικός πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν προκύπτει σενάριο πτώσης ή σύρσης της μοτοσικλέτας». Όπως σημείωσε, από τον οπτικό έλεγχο του οχήματος δεν διαπιστώθηκαν βλάβες που να παραπέμπουν σε εκτροπή ή ανατροπή.

«Οι σωματικές βλάβες του θύματος δεν συνάδουν με τις φθορές της μοτοσικλέτας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έλειπαν βασικά στοιχεία από την έρευνα, όπως έκθεση αυτοψίας και σχεδιάγραμμα της Τροχαίας. «Δεν είναι η μοναδική περίπτωση τέτοιων παραλείψεων», πρόσθεσε.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων συμφώνησε πως τα κατάγματα στο κεφάλι δεν συνδέονται με πτώση. «Αν είχε συμβεί τροχαίο, θα υπήρχαν εκδορές και θλαστικά τραύματα, κάτι που δεν καταγράφεται», τόνισε, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των ειδικών.