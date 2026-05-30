Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Ισαακίου του Ομολογητού, των Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης, καθώς και της Αγίας Εμμελείας.

Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε όσους φέρουν το όνομα Εμμέλεια ή Εμμελεία, οι οποίοι γιορτάζουν σήμερα.

Παράλληλα, στις 30 Μαΐου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (World Multiple Sclerosis Day), που καθιερώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (MSIF). Η ημέρα αυτή στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο και τα δικαιώματα των ασθενών.

Για σήμερα, η ανατολή του ήλιου σημειώθηκε στις 06:05 και η δύση του θα πραγματοποιηθεί στις 20:40. Η Σελήνη βρίσκεται σε φάση 13,9 ημερών.