Λίγες νεφώσεις αναμένονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά καθώς και τη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο, με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές στη Μακεδονία και τη Θράκη τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και νότια, φτάνοντας τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους τους 30 στα ηπειρωτικά.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι σταδιακά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός, με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στα βόρεια και βόρειους-βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ στα νότια. Σταδιακά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σε 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 (Πεντηκοστή)

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (Αγίου Πνεύματος)

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Πρόγνωση για την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στη βόρεια και βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα είναι πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.