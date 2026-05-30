Η Aistaland (Qijing), η premium μάρκα έξυπνων οχημάτων νέας ενέργειας που ιδρύθηκε από κοινού από τον Όμιλο GAC και την Huawei , άνοιξε επίσημα τις προπωλήσεις για το πρώτο της μοντέλο, το GT7 , στις 29 Μαΐου 2026.

Το μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους αμιγώς ηλεκτρικό Shooting Brake εξασφάλισε πάνω από 10.000 παραγγελίες μέσα στις πρώτες πέντε ώρες από την κυκλοφορία του.

Το GT7 διατίθεται σε τέσσερις διαμορφώσεις, με εύρος τιμών προπώλησης από 219.900 γιουάν (32.300 δολάρια ΗΠΑ) έως 309.900 γιουάν (45.600 δολάρια ΗΠΑ). Το όχημα έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει επίσημα στην αγορά τον Ιούνιο του 2026.

Το όχημα προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας προσαρμοσμένες από την CATL: μια μπαταρία 86,111 kWh και μια μπαταρία Qilin 102,768 kWh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 6C, παρέχοντας μέγιστη αυτονομία CLTC 900 km.