Η CHANGAN εμπλουτίζει τη γκάματης με το DEEPAL S05 Plug-in Hybrid, ένα C-SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση, μεγάλη αυτονομία και intelligent hybrid τεχνολογία νέας γενιάς.

Ησυνολική αυτονομία έως 1.060 km WLTP είναι το μεγάλο ατού του μοντέλου και προσφέρει τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes.

Επίσης, ξεχωρίζει για τις χαμηλές εκπομπές CO₂ (47γρ/χλμ) και την υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, το νέο μοντέλο προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες.

Στην καρδιά του νέου DEEPAL S05 Plug-in Hybrid βρίσκεται το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive της CHANGAN.

Η προηγμένη P13 hybrid αρχιτεκτονική συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, κινητήρα βενζίνης νέας γενιάς και εξελιγμένο intelligent energy management system που προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στιλ. Το σύστημα πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4-σε-1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.

Με τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes — EV, PHEV, REEV και ICE — το νέο S05 προσαρμόζεται ιδανικά τόσο στις καθημερινές αστικές μετακινήσεις όσο και στις μεγάλες αποστάσεις, προσφέροντας κάθε στιγμή την ιδανική ισορροπία μεταξύ απόδοσης, οικονομίας και αυτονομίας.

Στο EV Mode, το νέο DEEPAL S05 Plug-in Hybrid κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση επιτάχυνση και μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση. Με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 km WLTP, καλύπτει εύκολα το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση καυσίμου, μειώνοντας σημαντικά το συνολικό κόστος χρήσης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Παράλληλα, η μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC fast charging έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.