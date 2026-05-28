Η Stellantis παρουσίασε σήμερα το STLA One , μια αρθρωτή αρχιτεκτονική οχήματος σχεδιασμένη να υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα μετάδοσης κίνησης και μεγέθη οχημάτων. Το STLA One θα διαθέτει αρθρωτή, επεκτάσιμη αρχιτεκτονική, ταχύτητα ανάπτυξης και στοχεύει σε οικονομική αποδοτικότητα 20%, χάρη στην αρθρωτότητα από το σχεδιασμό και τις νέες επιλογές μπαταριών.

Η Stellantis ετοιμάζεται να επενδύσει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στο εργοστάσιο της στο Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε εκδήλωση για την ηλεκτροκίνηση.

Το STLA One υποστηρίζει τη στρατηγική βελτιστοποίησης της πλατφόρμας της Stellantis. Μέχρι το 2030, η Εταιρεία στοχεύει στο 50% του όγκου σε τρεις παγκόσμιες πλατφόρμες, με επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων έως και 70%.

Η Stellantis αναφέρει ότι η STLA One θα λανσαριστεί το 2027. Τα πρώτα μοντέλα που θα βασιστούν πάνω της δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Το βασικό πλεονέκτημα της STLA One είναι ότι έχει σχεδιαστεί ως πραγματική multi-energy πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικούς τύπους κινητήριων συνόλων, από αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά έως μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.