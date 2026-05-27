Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του 14χρονου Ρομά που κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον πρώην παίκτη του Survivor, Κώστα Παπαδόπουλο, μετά από περιστατικό κλοπής στο ζαχαροπλαστείο του τελευταίου στο Μενίδι.

Ο ανήλικος υποστήριξε, ότι δέχθηκε άγρια χτυπήματα στο κεφάλι, ακόμη και με κλειδί, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάνει δέκα ράμματα. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που, όπως ανέφερε, αποτυπώνουν τα τραύματά του.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, το 14χρονο αγόρι αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στην κλοπή που σημειώθηκε στο κατάστημα. Όπως είπε, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης τον άφησε ελεύθερο, όταν αντιλήφθηκε ότι είχε τραυματιστεί και αιμορραγούσε.

«Όπως είχα πάει να δω τη μπάλα με τον αδερφό μου, έφευγα, πήγαινα σπίτι και δεν ξέρω τι έκλεψαν του κυρίου, τι κάνανε. Αυτός ο κύριος έπιασε εμένα και με χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα κλειδί, του αυτοκινήτου τα κλειδιά. Τίποτα δεν μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με έπιασε από τον λαιμό και με πέταξε μέσα στο πορτμπαγκάζ. Του είπα “άσε με, δεν είμαι εγώ” και μετά, με είδε μέσα στα αίματα και με άφησε. Ο αδερφός μου έτρεξε και εγώ έκατσα», πρόσθεσε στην εκπομπή του Mega.

«Μετά πήγα σπίτι μου, φώναξε ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε ράμματα. Δέκα ράμματα μου βάλανε στο κεφάλι», κατέληξε ο ανήλικος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωινό της 25ης Μαΐου, όταν ομάδα ανήλικων Ρομά επισκέφθηκε το ζαχαροπλαστείο του Κώστα Παπαδόπουλου στο Μενίδι και, σύμφωνα με πληροφορίες, αφαίρεσε την τσάντα της μητέρας του και το κινητό μιας εργαζόμενης.

Ο ζαχαροπλάστης και πρώην παίκτης του Survivor αντιλήφθηκε το γεγονός, καταδίωξε τους δράστες και, λίγα στενά πιο κάτω, φέρεται να ακινητοποίησε με σωματική βία έναν 14χρονο Ρομά.

Ακολούθησαν συλλήψεις και των δύο: του ανήλικου για κλοπή και του Κώστα Παπαδόπουλου για απλή σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία. Ο 43χρονος οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.