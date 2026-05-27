Δύο άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση του 10χρονου παιδιού που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας Σερρών, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του.

Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στους συλληφθέντες αποδίδεται κατηγορία για ρευματοκλοπή, ενώ αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, προκειμένου να διευκρινιστεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ ηλεκτρικού ρεύματος, καλωδίου που εντοπίστηκε στην περιοχή και του θανάτου του παιδιού.

Το άτυχο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο αρδευτικό κανάλι, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές φέρεται να επιχείρησε να το διασχίσει πατώντας πάνω σε ένα πρόχειρο σανίδι, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Η σορός του μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Σερρών και στη συνέχεια αναμένεται να διακομιστεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου.