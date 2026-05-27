Πιο περιορισμένες, πιο προσεκτικά σχεδιασμένες και αισθητά πιο οικονομικές αναμένεται να είναι οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές των Ελλήνων, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια κοινωνία που συνεχίζει να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι καταναλωτές να αναζητούν λύσεις χαμηλότερου κόστους για τις θερινές αποδράσεις τους.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ αποτυπώνει ένα νέο, πιο «συγκρατημένο» μοντέλο καλοκαιρινών διακοπών. Οι Ελληνες εξακολουθούν να αναζητούν στιγμές ξεκούρασης και ποιοτικές εμπειρίες, ωστόσο η οικονομική πίεση τους οδηγεί σε πιο προσεκτικές επιλογές, με έμφαση στη χαμηλότερη δαπάνη και την καλύτερη διαχείριση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ειδικότερα, η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε εντός του Μαΐου, σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, δείχνει ότι μόλις ένας στους δύο Ελληνες σκοπεύει να ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, το 50% δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 52% του 2025.

Από όσους σχεδιάζουν να ταξιδέψουν, το 34% αναφέρει ότι θα πραγματοποιήσει πιο περιορισμένες διακοπές σε σχέση με πέρυσι, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες ή τις δαπάνες των διακοπών του.

Ο μέσος χρόνος παραμονής διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες, με τις περισσότερες αποδράσεις να κυμαίνονται μεταξύ τεσσάρων και επτά ημερών.

Η εικόνα που προκύπτει από την έρευνα καταγράφει σαφή στροφή προς πιο οικονομικές μορφές φιλοξενίας. Οι περισσότεροι επιλέγουν να μείνουν σε εξοχικές κατοικίες – είτε δικές τους είτε συγγενών και φίλων – προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδα διαμονής. Αυξημένη εμφανίζεται και η προτίμηση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν μια πιο προσιτή επιλογή για τις ελληνικές οικογένειες.

Αντίθετα, τα ξενοδοχεία φαίνεται να χάνουν έδαφος, καθώς μόλις το 14% των ταξιδιωτών επιλέγει ξενοδοχειακή διαμονή.