Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στη Ρόδο ο ξαφνικός θάνατος της 24χρονης Κυριακής, η οποία έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία και ανείπωτο πόνο στην οικογένειά της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η νεαρή κοπέλα κατέληξε από αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι γονείς της αδυνατούν ακόμη να πιστέψουν πως έχασαν το παιδί τους μέσα σε λίγες ώρες. Η μητέρα της, μιλώντας στο Star, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τις τελευταίες στιγμές πριν την τραγωδία.

Όπως ανέφερε, η 24χρονη παραπονέθηκε μόνο για έναν έντονο πονοκέφαλο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Μετά το φαγητό είπε πως ήθελε να ξαπλώσει για να ξεκουραστεί, χωρίς τίποτα να προμηνύει το κακό που θα ακολουθούσε.

«Μου έλεγε μόνο ότι είχε πονοκέφαλο. Μετά το φαγητό είπε “πάω να κοιμηθώ”. Εγώ ήμουν στη δουλειά. Όταν γύρισα, κοιμόταν ακόμη. Πήγα μετά από ώρα να τη ξυπνήσω και τότε κατάλαβα ότι το παιδί μου είχε φύγει», είπε συντετριμμένη η μητέρα της.

Η Κυριακή σπούδαζε στη Λήμνο και, σύμφωνα με συγγενείς και φίλους, ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό και χαμογελαστό κορίτσι. Μάλιστα, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της μαζί με τη δίδυμη αδελφή της.

«Ήταν μια πριγκίπισσα, ένας άγγελος», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της, αδυνατώντας να διαχειριστεί την τεράστια απώλεια.