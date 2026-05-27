Σε ιδιαίτερα ρευστό και αντικρουόμενο πληροφοριακό περιβάλλον κινούνται οι εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αναφορές για πιθανό προσχέδιο συμφωνίας να προκαλούν σύγχυση αλλά και άμεσες διαψεύσεις από την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν από διεθνή μέσα όπως το Reuters, η Τεχεράνη φέρεται να έχει εξασφαλίσει ένα αρχικό, ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων.

Το υποτιθέμενο προσχέδιο περιγράφει σειρά αμοιβαίων κινήσεων, με το Ιράν να δεσμεύεται για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε έναν μήνα, και τις Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Ιράν, καθώς και σε άρση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.

Το σχέδιο φέρεται επίσης να προβλέπει ότι η διαχείριση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, ενώ τα πολεμικά πλοία εξαιρούνται από οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης. Παράλληλα, η Τεχεράνη φέρεται να επιδιώκει την επιβολή οικονομικών χρεώσεων στη διέλευση εμπορικών πλοίων, πρόταση που απορρίπτεται από την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, το πλαίσιο αυτό συνοδεύεται από σημαντικές επιφυλάξεις, καθώς ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για οριστική συμφωνία και ότι καμία πλευρά δεν θα προχωρήσει χωρίς «χειροπιαστή επαλήθευση» των όρων. Το μνημόνιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο οδικό χάρτη που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το καθεστώς των διεθνών κυρώσεων, ενώ σε περίπτωση τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών θα μπορούσε να εγκριθεί ως δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι συνομιλίες φέρονται να διεξάγονται μέσω έμμεσης διαμεσολάβησης με τη συμμετοχή του Πακιστάν.

Ωστόσο, το Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος απέρριψε κατηγορηματικά τις σχετικές αναφορές, χαρακτηρίζοντάς τες «μη αληθείς» και το υποτιθέμενο μνημόνιο «πλήρη κατασκευή». Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, δεν υπάρχει τέτοιο προσχέδιο συμφωνίας και οι αναφορές αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το ζήτημα παραμένει σε φάση έντονης αβεβαιότητας, με αντικρουόμενες πληροφορίες από ιρανικά μέσα και επίσημη διάψευση από την Ουάσιγκτον, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ύπαρξη του συγκεκριμένου πλαισίου συμφωνίας.