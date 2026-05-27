Ο Άρης επισημοποίησε την παραμονή του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, ανακοινώνοντας την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2028.

Οι «κίτρινοι» είχαν εδώ και καιρό έρθει σε συμφωνία με τον Ελληνοκαναδό γκαρντ, επιθυμώντας όχι μόνο να διατηρήσουν έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες τους, αλλά και να αφαιρέσουν τον όρο EuroLeague out που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο Άρης εξασφαλίζει πως καμία ομάδα της EuroLeague δεν θα μπορεί πλέον να αποκτήσει τον παίκτη μέσω της σχετικής ρήτρας, ενώ παράλληλα επιβραβεύει τον Μήτρου-Λονγκ για τη φετινή του παρουσία.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 29χρονος γκαρντ αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» της ομάδας, καταγράφοντας 12,2 πόντους μέσο όρο σε 44 συμμετοχές, αγωνιζόμενος περίπου 26 λεπτά ανά παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ελάιζα Μήτρου Λονγκ έως το 2028.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας και για την επόμενη σεζόν (2026-27), το οποίο επεκτάθηκε για ακόμα μία χρονιά, με την παράλληλη αφαίρεση του Euroleague Out για το 2026.

Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ αγωνίστηκε για πρώτη φορά στον ΑΡΗ Betsson τη σεζόν 2022-23 και το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στο “Nick Galis Hall”, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες για τη σεζόν που πέρασε».