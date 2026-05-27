Σε μια στιγμή που έμοιαζε βγαλμένη από τηλεοπτικό σενάριο και όχι από πραγματικότητα, ο Τεντ Λάσο (Τζέισον Σουντέικις) στάθηκε για να αποχαιρετήσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο φανταστικός προπονητής της αισιοδοξίας και της ανθρωπιάς συνάντησε τον αληθινό αρχιτέκτονα της ποδοσφαιρικής κυριαρχίας, σε ένα «αντίο» που ένωσε δύο κόσμους του ποδοσφαίρου: αυτόν της ψυχής και αυτόν της απόλυτης τακτικής τελειότητας.

Το αντίο του Τεντ Λάσο στον Πεπ Γκουαρδιόλα

«Γεια σου κόουτς, Τζέισον Σουντέικις εδώ, γνωστός και ως Τεντ Λάσο.

Θέλω απλώς να σου δώσω συγχαρητήρια για τα όσα έχεις καταφέρει, με την Σίτι. Είσαι η προπονητική μου «μούσα», η «νέμεσις» μου, και φυσικά ένα fashion icon. Ότι και να κάνεις από εδώ και πέρα, είμαι ενθουσιασμένος να το δω.

Και να ξέρεις, πάντα χρειαζόμαστε έναν ακόμα βοηθό προπονητή στην AFC Richmond. Ξέρεις ότι έχεις το ποδόσφαιρο ακόμα στο αίμα σου. Και πάλι συγχαρητήρια».