Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και την ομάδα της.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία του, τη μουσική και τις προσωπικές του εμπειρίες. Με αφορμή την εμφάνισή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων, ο Δημήτρης Σταρόβας αποκάλυψε πως «πάντα είχα σκοπό να κάνω μία μπάντα με μουσικούς φίλους, που να παίζουμε κομμάτια που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε». Όπως είπε, η ιδέα αυτή υπήρχε καιρό και τώρα παίρνει σάρκα και οστά.

Ο ίδιος αποκάλυψε αναφερόμενος στην καριέρα του, ότι αν και είχε πολλές προτάσεις στο παρελθόν για πρωταγωνιστικούς ρόλους, είτε στην τηλεόραση, είτε στο θέατρο, δεν τους δέχθηκε, επειδή δεν ήθελε να αναλάβει και το βάρος, που τους ακολουθούσε. Όπως είπε, κάτι τέτοιο απαιτεί να αφιερώσεις πολύ χρόνο, με αποτέλεσμα να μην βλέπεις αγαπημένα σου πρόσωπα και να μην έχεις χρόνο για σένα, κάτι που ο ίδιος δεν ήθελε να στερηθεί.

Αναφερόμενος στη μεγάλη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του, ο καλλιτέχνης συγκινήθηκε. «Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε και μου έκανε πολύ εντύπωση», εξομολογήθηκε. Ο Δημήτρης Σταρόβας ευχαρίστησε όλους τους φίλους του για τη στήριξη που του προσέφεραν, τόσο ψυχολογικά, όσο και οικονομικά. «Ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά από κάθε είδους ηλικίες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μέσα από τη δουλειά του έχει γνωρίσει ανθρώπους που τον έχουν επηρεάσει βαθιά. «Μέσα σε ένα δίωρο μαζί τους φεύγεις, εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.