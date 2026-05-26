Μία σοκαριστική υπόθεση βιασμών και μαστροπείας συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς τραπεζίτης κακοποιούσε σεξουαλικά και εξέδιδε τη σύντροφό του επί επτά χρόνια, υποβάλλοντάς την σε εξευτελιστικά βασανιστήρια και εκβιασμούς.

Η 41χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, έζησε για χρόνια έναν εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τις αποκαλύψεις και τη δικαστική διαμάχη της Ζιζέλ Πελικό, που είχε συγκλονίσει τη γαλλική κοινή γνώμη.

Ο 51χρονος τραπεζίτης Γκιγιόμ Μπουσί καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για τον συστηματικό βιασμό και βασανισμό της συντρόφου του, Λετισιά Ρ., κατά τη διάρκεια της σχέσης τους από το 2015 έως το 2022. Η δίκη προκάλεσε σοκ στη χώρα λόγω της ακραίας βίας και της ψυχολογικής κακοποίησης που αποκαλύφθηκαν.

Σύμφωνα με την κατάθεση της Λετισιάς, ο Μπουσί την αντιμετώπιζε ως «σκλάβα», επιβάλλοντάς της καθημερινά εξευτελιστικές πράξεις και βασανιστήρια. Όπως αναφέρει η NYP, την ανάγκαζε να γλείφει δημόσιες τουαλέτες, να πίνει τα ούρα του και να συμμετέχει σε ακραίες σεξουαλικές πράξεις παρά τη θέλησή της.

Σε αντίθεση με την υπόθεση Πελικό, όπου η γυναίκα ναρκωνόταν πριν από τους βιασμούς, η Λετισιά βίωνε συνειδητά κάθε στιγμή. «Ήθελε να καταλαβαίνω τι μου συνέβαινε», είχε δηλώσει πριν από τη δίκη, προσθέτοντας ότι «τα θυμάμαι όλα».

Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις στο δικαστήριο

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί με εκατοντάδες άνδρες, μεταξύ των οποίων φίλοι, συνάδελφοι του δράστη και άγνωστοι. Είπε ότι σταμάτησε να μετρά στους 487, ενώ ορισμένους τους είχε συναντήσει έως και δέκα φορές. Η πρώτη φορά, όπως περιέγραψε, έγινε τα Χριστούγεννα του 2015 σε πάρκινγκ αυτοκινητόδρομου, με τον Μπουσί να παρακολουθεί τηλεφωνικά.

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι ότι μία ημέρα μετά τη γέννηση της κόρης τους, το 2017, ο δράστης την ανάγκασε να προβεί σε σεξουαλική πράξη με οδηγό φορτηγού.

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου φόβου. Ο Μπουσί της απαγόρευε να κοιμάται, της επέτρεπε ξεκούραση μόνο μία φορά κάθε δέκα ημέρες και καθόριζε κάθε πτυχή της ζωής της, ακόμη και το αν θα φορούσε εσώρουχα.

Με δάκρυα στα μάτια, η Λετισιά κατέθεσε: «Σιγά-σιγά ένιωθα να πεθαίνω μέσα μου. Με κάθε πράξη που μου επέβαλλε, ένα κομμάτι μου έσπαγε οριστικά». Όπως είπε, υπέμενε την κακοποίηση πιστεύοντας ότι έτσι θα δεχόταν λιγότερη βία.

Η υπεράσπιση και η απόφαση του δικαστηρίου

Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ορισμένες πράξεις, όπως στραγγαλισμούς, καψίματα και πράξεις κτηνοβασίας, υποστηρίζοντας όμως ότι επρόκειτο για «συναινετικά σαδομαζοχιστικά παιχνίδια». Το δικαστήριο, ωστόσο, παρουσίασε εκατοντάδες μηνύματα και ηχητικά ντοκουμέντα στα οποία απειλούσε τη γυναίκα με θάνατο αν δεν υπάκουε.

Η Λετισιά αποκάλυψε ακόμη ότι είχε υπάρξει θύμα βιασμού και στην παιδική της ηλικία από τον πατριό της, μεταξύ 7 και 11 ετών, γεγονός που είχε καταγγείλει στην αστυνομία όταν ήταν 17, σύμφωνα με την Telegraph.

Η ποινή και οι αντιδράσεις

Η απόφασή της να μιλήσει δημόσια επηρεάστηκε από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία είχε γίνει σύμβολο στη Γαλλία όταν αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε και την παρέδιδε σε δεκάδες άνδρες.

Παρά το αίτημα των εισαγγελέων για ισόβια κάθειρξη, επικαλούμενοι υψηλό κίνδυνο υποτροπής, το δικαστήριο επέβαλε ποινή 25 ετών φυλάκισης στον Μπουσί. Προβλέπεται δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους μετά την έκτιση των δύο τρίτων της ποινής, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό στη γαλλική κοινωνία.